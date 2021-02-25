Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 25.02В России 4 212 100+11 198В мире 112 554 297+444 547

Один из организаторов IPO Fix Price оценил компанию в диапазоне $10,2-11,6 млрд

Один из организаторов IPO Fix Price оценил компанию в диапазоне $10,2-11,6 млрд
Фото: Рюмин Александр/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал", один из организаторов IPO ритейлера Fix Price, оценил справедливую стоимость компании в диапазоне от 752 млрд до 854 млрд рублей (примерно $10,2-11,6 млрд по текущему курсу), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, знакомый с отчетом аналитиков инвестбанка.

Ритейлер Fix Price планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже в марте, компания также получила листинг в Москве. Сделка уже официально анонсирована, но ценовой диапазон пока не раскрыт. Структура IPO предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании - Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group).

ЭкономикаРитейлер Fix Price получил листинг на "Московской бирже"Ритейлер Fix Price получил листинг на "Московской бирже"Читать подробнее

Оценка еще одного организатора IPO - банка J.P. Morgan скромнее оценки "ВТБ Капитала", по данным источников Forbes, она находится в диапазоне $7-9 млрд. Но и это существенно больше, чем оценка, звучавшая в момент запуска сделки: тогда FT писала со ссылкой на источники, что в рамках IPO Fix Price может быть оценен "более чем в $6 млрд", а объем размещения может превысить $1 млрд.

Оценки банков-организаторов IPO в последнее время, как правило, достаточно сильно отличаются от объявляемого компанией диапазона и итоговой цены размещения (например, оценки "Совкомфлота" превышали $5 млрд, а IPO компания провела с оценкой $2,7 млрд до допэмиссии). В случае с Fix Price реальная капитализация тоже скорее всего будет ниже оценок организаторов, полагает источник "Интерфакса" в одном из крупных инвестфондов.

Fix Price - крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Головная структура ритейлера - Fix Price Group Ltd, зарегистрированная на BVI. В настоящее время Fix Price объединяет более 4,2 тыс. магазинов (средней торговой площадью 210 кв. м). Кроме РФ сеть представлена в странах ближнего зарубежья (в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии). Выручка Fix Price в 2020 году (по МСФО 16) увеличилась на 33%, до 190,059 млрд рублей. В 2020 году сеть приросла на 655 магазинов (net; с учетом собственных и франчайзинговых точек), что стало рекордным показателем. Чистая прибыль увеличилась на 33,4%, до 17,575 млрд рублей.

В настоящее время основателям ритейлера Ломакину и Хачатряну принадлежит по 41,7% его акций. Структура Marathon Group владеет 9,9% акций, структура Goldman Sachs - 4%. Топ-менеджерам Fix Price принадлежит 2,3% (самый большой пакет - 1,5% - у гендиректора сети Дмитрия Кирсанова).

Организаторами IPO назначены BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

Fix Price ВТБ Капитал

Новости по теме

Новости

Японский индекс Nikkei 225 обновил максимум за 30 лет

Михаил Задорнов назвал биткойн "синонимом МММ"

Wintershall Dea заявила, что предоставила Nord Stream 2 AG достаточно денег

Wintershall Dea заявила, что предоставила Nord Stream 2 AG достаточно денег

ВТБ спрогнозировал прибыль на 2021 год в диапазоне 250-270 млрд руб.

Brent подорожала до $67,19 за баррель

"Норникель" приостановил работу двух ключевых рудников

"Норникель" приостановил работу двух ключевых рудников

РФ разместила в юанях и иенах 20% валютной части ФНБ

"Яндекс" получил предупреждение за продвижение своих сервисов в поиске

"Яндекс" получил предупреждение за продвижение своих сервисов в поиске

Москва утвердила условия эмиссии облигаций на 2021 год

Контракт Миллера в "Газпроме" продлили на очередные пять лет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');