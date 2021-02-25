Один из организаторов IPO Fix Price оценил компанию в диапазоне $10,2-11,6 млрд

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал", один из организаторов IPO ритейлера Fix Price, оценил справедливую стоимость компании в диапазоне от 752 млрд до 854 млрд рублей (примерно $10,2-11,6 млрд по текущему курсу), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, знакомый с отчетом аналитиков инвестбанка.

Ритейлер Fix Price планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже в марте, компания также получила листинг в Москве. Сделка уже официально анонсирована, но ценовой диапазон пока не раскрыт. Структура IPO предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании - Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group).

Оценка еще одного организатора IPO - банка J.P. Morgan скромнее оценки "ВТБ Капитала", по данным источников Forbes, она находится в диапазоне $7-9 млрд. Но и это существенно больше, чем оценка, звучавшая в момент запуска сделки: тогда FT писала со ссылкой на источники, что в рамках IPO Fix Price может быть оценен "более чем в $6 млрд", а объем размещения может превысить $1 млрд.

Оценки банков-организаторов IPO в последнее время, как правило, достаточно сильно отличаются от объявляемого компанией диапазона и итоговой цены размещения (например, оценки "Совкомфлота" превышали $5 млрд, а IPO компания провела с оценкой $2,7 млрд до допэмиссии). В случае с Fix Price реальная капитализация тоже скорее всего будет ниже оценок организаторов, полагает источник "Интерфакса" в одном из крупных инвестфондов.

Fix Price - крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Головная структура ритейлера - Fix Price Group Ltd, зарегистрированная на BVI. В настоящее время Fix Price объединяет более 4,2 тыс. магазинов (средней торговой площадью 210 кв. м). Кроме РФ сеть представлена в странах ближнего зарубежья (в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии). Выручка Fix Price в 2020 году (по МСФО 16) увеличилась на 33%, до 190,059 млрд рублей. В 2020 году сеть приросла на 655 магазинов (net; с учетом собственных и франчайзинговых точек), что стало рекордным показателем. Чистая прибыль увеличилась на 33,4%, до 17,575 млрд рублей.

В настоящее время основателям ритейлера Ломакину и Хачатряну принадлежит по 41,7% его акций. Структура Marathon Group владеет 9,9% акций, структура Goldman Sachs - 4%. Топ-менеджерам Fix Price принадлежит 2,3% (самый большой пакет - 1,5% - у гендиректора сети Дмитрия Кирсанова).

Организаторами IPO назначены BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".