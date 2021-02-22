Акции "Норникеля" продолжили падать 2-й день подряд после аварии
Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Акции ГМК "Норильский никель", упавшие по итогам торгов в субботу на 3,8%, в начале дня в понедельник теряют в цене еще 4,5%, опустившись до 25812 рублей за штуку, отыгрывая новости об аварии на Норильской обогатительной фабрике.
Авария на Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") произошла из-за грубого нарушения техники безопасности руководством предприятия, заявил журналистам глава "Норникеля" Владимир Потанин. "В настоящее время ведется расследование. Руководитель фабрики, на которой произошла авария, отстранен от занимаемой должности", - сказал он.
В ближайшие 5 лет "Норникель" запланировал около 100 млрд рублей инвестиций в промышленную безопасность, напомнил Потанин. "Данная авария показывает, что, видимо, эти усилия недостаточны, и мы, принимая ответственность на себя за произошедшее, будем ужесточать требования по промышленной безопасности и к людям, которые за нее отвечают", - сообщил Потанин.
На Норильской обогатительной фабрике в ночь на 20 февраля обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающая к нему пешеходная галерея. Это произошло при проведении ремонтных работ по укреплению конструкции здания. Двое выбрались самостоятельно, четверых пострадавших достали спасатели, один из которых позже скончался в машине скорой. Двоих нашли под завалами вечером.
Норильская обогатительная фабрика - одна из двух обрабатывающих площадок "Норникеля" на Таймыре, уступающая основной Талнахской фабрике. Норильская фабрика с 2016 года входит в ООО "Медвежий ручей", дочернюю компанию "Норникеля", наряду с другими активами, составляющими так называемый Южный кластер: северная часть полиметаллического месторождения "Норильск-1", рудник "Заполярный", карьер "Медвежий ручей", Норильская обогатительная фабрика, хвостохранилище N1 и хвостохранилище "Лебяжье". Норильская обогатительная фабрика перерабатывает вкрапленные руды месторождения "Норильск-1", а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений, бедные обороты с Медного завода с получением никелевого и медного концентратов.
Норильская фабрика перерабатывает порядка 7 млн тонн руды из 18 млн тонн, поступающих в обработку на Таймыре. "Норникель" планирует модернизировать фабрику, увеличив мощность на 3 млн тонн.