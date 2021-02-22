Акции "Норникеля" продолжили падать 2-й день подряд после аварии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Акции ГМК "Норильский никель", упавшие по итогам торгов в субботу на 3,8%, в начале дня в понедельник теряют в цене еще 4,5%, опустившись до 25812 рублей за штуку, отыгрывая новости об аварии на Норильской обогатительной фабрике.

Авария на Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") произошла из-за грубого нарушения техники безопасности руководством предприятия, заявил журналистам глава "Норникеля" Владимир Потанин. "В настоящее время ведется расследование. Руководитель фабрики, на которой произошла авария, отстранен от занимаемой должности", - сказал он.

В ближайшие 5 лет "Норникель" запланировал около 100 млрд рублей инвестиций в промышленную безопасность, напомнил Потанин. "Данная авария показывает, что, видимо, эти усилия недостаточны, и мы, принимая ответственность на себя за произошедшее, будем ужесточать требования по промышленной безопасности и к людям, которые за нее отвечают", - сообщил Потанин.

На Норильской обогатительной фабрике в ночь на 20 февраля обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающая к нему пешеходная галерея. Это произошло при проведении ремонтных работ по укреплению конструкции здания. Двое выбрались самостоятельно, четверых пострадавших достали спасатели, один из которых позже скончался в машине скорой. Двоих нашли под завалами вечером.