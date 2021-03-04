Роструд нашел нарушения у "дочек" "Норникеля", причастных к аварии на обогатительной фабрике

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Госинспекция труда по Красноярскому краю выявила существенные нарушения правил охраны труда в ООО "Норильскникельремонт" и ООО "Медвежий ручей" (дочерние компании ГМК "Норильский никель") в ходе проверки обстоятельств обрушения на Норильской обогатительной фабрике (НОФ). Об этом сообщила пресс-служба Роструда.

20 февраля на фабрике произошло обрушение конструкций дробильного цеха и прилегающей галереи, когда эти строения пытались отремонтировать и укрепить. Погибли трое ремонтных рабочих.

Роструд установил, что в ходе ремонта использовалась проектная документация, которую не проверяли на соответствие тре6бованиям охраны труда. До начала ремонта не оформлялся акт-допуск для производства работ на территории организации. Также не были приняты меры безопасности перед ремонтом.

Компаниям предписано устранить выявленные нарушения, решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Конструкции на фабрике ремонтировала подрядная организация "Норильскникельремонт". Погибли три человека, пять рабочих получили травмы.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин в день аварии возложил ответственность на руководство фабрики за допущенные нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности во время этих работ. Директор фабрики был снят с должности, задержан и отправлен под домашний арест, как и начальник цеха. Также под следствием оказались сотрудники "Норильскникельремонта".

В СК отметили, что дефекты, несущие риск обрушения, были обнаружены еще летом 2018 года, но с тех пор конструкции так и не укрепили.

На данный момент НОФ, обеспечивающая 30% выручки "Норникеля", работает на пониженной мощности. 3 марта Потанин сообщил, что компания рассчитывает привести предприятие в рабочее состояние после 15 марта, но решение о возобновлении его работы будет принято позднее, после получения заключения Ростехнадзора о достаточной безопасности. Уже принято решение полностью вывести из работы все аварийные участки фабрики. На следующей неделе компания намерена остановить медную производственную цепочку.