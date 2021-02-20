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Шесть блоков цеха разрушены из-за ЧП на фабрике "Норникеля"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Шесть блоков дробильного цеха были разрушены в результате обрушения конструкций на Норильской обогатительной фабрике ООО "Медвежий ручей" (входит в ГМК "Норильский никель"), следует из документов, представленных журналистам пресс-службой прокуратуры Красноярского края.

Согласно материалам, произошло обрушение двух пешеходных галерей, узла перегруза, конвейерной галереи N11 и конструкций на складе руды, в том числе, опорных балок и 15-метрового пролета. В момент происшествия четыре человека находились на кровле склада руды, еще несколько рабочих - в здании узла перегруза.

В момент обрушения на объекте велись ремонтные работы по укреплению конструкций цеха. Их выполняло ООО "Норильскникельремонт" (также структура "Норникеля").

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Рано утром в субботу произошло частичное обрушение конструкций в дробильном цехе горно-обогатительной фабрики в Норильске на площади около 1 тыс. кв. метров. По данным СКР, в это время в здании находились восемь человек. Двое выбрались самостоятельно, четырех пострадавших достали спасатели, но один из выживших позже скончался в машине скорой помощи. Еще двух погибших нашли под завалами.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время укреплению конструкций цеха, в которых ранее были обнаружены дефекты.

ООО "Медвежий ручей" - дочерняя компания ГМК "Норникель", основанная в 2016 году. В "Медвежий ручей" входят активы, составляющие так называемый Южный кластер: северная часть полиметаллического месторождения "Норильск-1", рудник "Заполярный", карьер "Медвежий ручей", Норильская обогатительная фабрика, хвостохранилище N1 и хвостохранилище "Лебяжье". Месторождения Южного кластера сейчас производят около 4% металлов по группе, в основном, платиноиды.

Норильск

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