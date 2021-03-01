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Операционный директор "Норникеля" покинул компанию

Должность, которую Сергей Дяченко занимал с 2013 года, будет упразднена

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - "Норникель" в связи с совершенствованием модели управления и развитием дивизионной структуры упразднит должность первого вице-президента - операционного директора, которую с 2013 года занимает Сергей Дяченко, сообщила компания.

Дяченко покидает "Норникель".

Управление операционной деятельностью будет сосредоточено в трех дивизионах - Норильском, Кольском и Забайкальском, куда входят предприятия группы, выполняющие производственные (горные, металлургические) и поддерживающие функции (предприятия энергетического обеспечения, сервисные и ремонтные компании и др.).

"Изменения в структуре управления станут важными дополнениями к ранее принятому пакету мер по усилению уровня ответственности руководителей на местах, повысят операционную и инвестиционную эффективность, усилят дисциплину управления рисками в области промышленной безопасности и экологии", - сообщили в компании.

"Норникель" перешел на дивизионную структуру в начале августа прошлого года, рассчитывая улучшить корпоративное управление и повысить ответственность на местах после крупнейшего в своей истории разлива нефтепродуктов в Норильске, ущерб от которого составил около $2 млрд.

В начале этого года произошло обрушение на Норильской обогатительной фабрике, в ходе которого погибли трое ремонтных рабочих и пятеро получили травмы. По предварительной информации Следственного управления (СК) РФ по Красноярскому краю и Хакасии, дефекты в конструкциях обогатительной фабрики, чреватые обрушением здания, были обнаружены еще в июле 2018 года, но не были своевременно устранены.

А в конце февраля "Норильский никель" приостановил добычу на связанных между собой рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" из-за проникновения подземных вод в выработки. Проблема еще не устранена, влияние частичной приостановки работы рудников на производственный план пока неизвестно.

Норникель Сергей Дяченко

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