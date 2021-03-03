Курятина лидирует на мясном рынке РФ по темпам роста потребительских цен

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Мясо кур лидирует на мясном рынке РФ по темпам роста потребительских цен, следует из данных Росстата, опубликованных в среду.

За период с 25 февраля по 1 марта курятина подорожала на 1,8%, с начала года - на 8,1%.

Темпы роста цен на другие виды мяса ниже. Так, свинина подрожала на 0,2%, говядина - на 0,3%, баранина - на 0,5%.

В лидерах по росту цен и куриные яйца. За неделю они подорожали на 1%, с начала года - на 3,3%. В том числе за неделю в 27 регионах цены выросли на 0,1-0,9%, в 14 - на 1-1,4%, в 25 - на 1,5-3,7%. В 8 субъектах РФ цены не изменились. В 11 - снизились на 0,1-8,4%.

Проблема подорожания курятины и яиц

Как сообщалось, рост потребительских цен на мясо кур и яйца привлек внимание чиновников.

В понедельник, 1 марта, ситуация обсуждалась на еженедельном совещании по мониторингу цен на социально значимые товары у первого вице-премьера Андрея Белоусова. По итогам совещания Федеральной антимонопольной службе поручили проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением. ФАС приступила к проведению проверок.

В свою очередь, Минсельхоз РФ предложил ввести новые меры поддержки птицеводческих предприятий. В частности, обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на инкубационные яйца для снижения зависимости отрасли от импорта: с 1 января 2022 года - с 0% до 5%, с 1 января 2023 года - до 15%.

Рассматривается также возможность возмещения CAPEX на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационных яиц с 2022 года. Кроме того, планируется увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 млрд до 1,5 млрд рублей на одного заемщика и пролонгировать льготные инвесткредиты на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц.

Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции. Эта мера может быть введена до 1 октября 2021 года для птицеводческих предприятий, не повышающих отпускные цены.

По данным Национального союза птицеводов, ряд компаний отрасли предложил в течение двух месяцев не повышать отпускные цены на некоторые виды своей продукции. Речь, в частности, идет о тушке птицы. В союзе рассчитывают, что к этой инициативе присоединится большинство производителей.

Ранее Минсельхоз прогнозировал, что рост отпускных цен на мясо птицы и яйца в этом году останется в рамках продовольственной инфляции, и что до конца первого квартала баланс спроса и предложения стабилизируется с учетом довольно короткого производственного цикла в птицеводстве.

Кроме того, ограничение экспорта зерна и масличных позволит сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, что обеспечит снижение себестоимости производства и сохранение уровня цен на конечную продукцию, сообщало ведомство.