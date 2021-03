Инвесторов Fix Price ориентируют на верхнюю границу ценового диапазона IPO

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - IPO ритейлера Fix Price может пройти по верхней границе объявленного в понедельник ценового диапазона ($8,75-9,75 за GDR). Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки, ее организаторы в среду утром сообщили, что заявки по цене ниже $9,75 рискуют остаться неудовлетворенными.

Как правило, цена, на которую инвесторов в ходе сбора заявок ориентируют как на минимальную, и становится итоговой ценой размещения.

Спрос на акции Fix Price с самого начала сбора заявок был высоким (книга была подписана на весь предложенный объем в первый же день), что подразумевало большую вероятность размещения по верхней границе. Против повышения ориентира цены, как было недавно в ходе другого IPO с высоким уровнем спроса - маркетплейса Ozon, говорило наличие в сделке якорных инвесторов, с которыми компания заранее договорилась о покупке акций по итоговой цене размещения на фиксированную сумму.

Объем сделки без опциона на доразмещение при прайсинге по верхней границе диапазона составит $1,7 млрд. В этом случае IPO Fix Price станет крупнейшим российским размещением с 2012 года, опередив по объему размещение En+ Group (конец 2017 года, $1,5 млрд). При реализации всего опциона на доразмещение, который составляет до 15% от основного объема сделки, IPO Fix Price будет больше IPO "Мегафона" (конец 2012 года, $1,86 млрд с учетом опциона).

Диапазон цены размещения Fix Price - $8,75-9,75 за GDR - соответствует капитализации в $7,4-8,3 млрд. Акции в сумме на $475 млн обязались приобрести по цене размещения несколько якорных инвесторов (суверенный фонд Катара QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG).

Итоги сделки должны объявить 5 марта, начало торгов на LSE и "Московской бирже" запланировано на 10 марта.

В рамках IPO планируется разместить до 170 млн GDR. Структура IPO предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании - Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group). Компания, продающие и "некоторые другие" акционеры берут на себя обязательство полугодового lock up, а топ-менеджмент обязуется не продавать акции в течение года.

Организаторами IPO выступают BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

Fix Price - крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Головная структура ритейлера - Fix Price Group Ltd, зарегистрированная на BVI. Сеть объединяет более 4200 магазинов (средней торговой площадью 210 кв. м), она представлена в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии).

Выручка Fix Price в 2020 году (по МСФО 16) увеличилась на 33%, до 190,059 млрд рублей. В 2020 году сеть приросла на 655 магазинов (net; с учетом собственных и франчайзинговых точек), что стало рекордным показателем. Чистая прибыль увеличилась на 33,4%, до 17,575 млрд рублей.

В настоящее время основателям ритейлера Ломакину и Хачатряну принадлежит по 41,7% его акций. Структура Marathon Group владеет 9,9% акций, структура Goldman Sachs - 4%. Топ-менеджерам Fix Price принадлежит 2,3% (самый большой пакет - 1,5% - у гендиректора сети Дмитрия Кирсанова).