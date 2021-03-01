Fix Price оценена в диапазоне $7,4-8,3 млрд для IPO

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Розничная сеть Fix Price установила диапазон цены размещения в рамках IPO на уровне $8,75-9,75 за GDR, что соответствует капитализации в $7,4-8,3 млрд, сообщила компания.

Объем сделки с учетом этих параметров, как ожидается, составит $1,5-1,7 млрд.

В сделке будет несколько якорных инвесторов - суверенный фонд Катара QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG, которые купят акции по цене размещения на $150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно (в сумме - $475 млн.).

Формирование книги заявок завершится 4 марта, итоги сделки планируется объявить 5 марта, начало торгов на LSE и "Московской бирже" запланировано на 10 марта.

В рамках IPO планируется разместить до 170 млн GDR, также у организаторов есть опцион на доразмещение в стандартных пределах – 15% от объема сделки.

Структура IPO предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании – Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group). Компания, продающие и "некоторые другие" акционеры берут на себя обязательство полугодового lock up, а топ-менеджмент обязуется не продавать акции в течение года.

Организаторами IPO выступают BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

Fix Price – крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Головная структура ритейлера – Fix Price Group Ltd, зарегистрированная на BVI.

В настоящее время Fix Price объединяет более 4,2 тыс. магазинов (средней торговой площадью 210 кв. м). Кроме РФ сеть представлена в странах ближнего зарубежья (в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии). Выручка Fix Price в 2020 году (по МСФО 16) увеличилась на 33%, до 190,059 млрд рублей. В 2020 году сеть приросла на 655 магазинов (net; с учетом собственных и франчайзинговых точек), что стало рекордным показателем. Чистая прибыль увеличилась на 33,4%, до 17,575 млрд рублей.

В настоящее время основателям ритейлера Ломакину и Хачатряну принадлежит по 41,7% его акций. Структура Marathon Group владеет 9,9% акций, структура Goldman Sachs – 4%. Топ-менеджерам Fix Price принадлежит 2,3% (самый большой пакет – 1,5% – у гендиректора сети Дмитрия Кирсанова).