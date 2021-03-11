ФАС выставила ТМК после покупки Челябинского завода структурные условия

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала сделку по покупке "Трубной металлургической компанией" (ТМК) 86,5% "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ), выдав предписание о недопущении роста цен, а также впервые выставила структурные ограничения.

"Сделка была согласована с одновременной выдачей предписания. Оно включает, в том числе, поведенческие условия, направленные на недопущение необоснованного роста цен и дискриминации. Кроме того, учитывая, что участники сделки являются крупнейшими производителями бесшовных труб на территории России, помимо поведенческих условий, ФАС России впервые при контроле за экономической концентрацией на рынках металлопродукции выставила также структурные условия", - сообщили в пресс-службе ФАС.

"При рассмотрении ходатайства ПАО "ТМК" о приобретении трубных активов группы ПАО "ЧТПЗ" ФАС России установила, что сделка при определенных условиях может привести к ограничению конкуренции как на рынке труб большого диаметра, так и на рынке бесшовных труб", - отмечается в сообщении.

В ведомстве не пояснили, о каких структурных условиях идет речь.

Знакомый с решением службы источник сообщил "Интерфаксу", что ТМК должна будет после сделки продать часть своего бизнеса, не уточнив, о каких именно активах может идти речь. В ТМК не смогли оперативно предоставить комментарий.