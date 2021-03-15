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Финтех-стартап Stripe стал одним из самых дорогих в мире

Он получил оценку в $95 млрд в рамках инвестраунда

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Финтех-стартап Stripe Inc., производитель программного обеспечения для обработки платежей, а также программных интерфейсов для сайтов электронной коммерции, получил оценку в $95 млрд в рамках очередного раунда финансирования.

Stripe является одним из самых дорогих частных технологических стартапов мира и после этого инвестраунда опередил, например, сервис доставки продуктов Instacart Inc. При этом он уступает крупнейшей в Китае компании сферы финансовых технологий Ant Group Co., пишет газета The Wall Street Journal.

Stripe сообщила в воскресенье, что получила $600 млн от группы инвесторов, в которую вошли Национальное агентство по управлению финансами Ирландии, страховые компании Allianz SA и AXA SA, а также инвесткомпании Baillie Gifford & Co. и Fidelity Investments.

В ходе предыдущего раунда финансирования, состоявшегося в 2019 году, ирландско-американская Stripe была оценена в $35 млрд.

Рост онлайн-торговли в период пандемии сделал предложения Stripe, которые и так были достаточно популярными, еще более востребованными. Среди клиентов компании - сервис доставки еды DoorDash Inc., платформа для создания интернет-магазинов Shopify Inc., а также интернет-магазин мебели и товаров для дома Wayfair Inc., продажи которых резко выросли в условиях пандемии.

"Сейчас размер Stripe больше, чем был рынок электронной коммерции в целом во времена создания компании", - отметила главный финансовый директор стартапа Дивья Сурьядевара.

Stripe, созданная в 2010 году, имеет штаб-квартиры в Сан-Франциско и Дублине. В числе ее клиентов - Google, Amazon, Lyft и Zoom.

Stripe

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