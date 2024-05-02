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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Рынок акций РФ упал к 3440п по индексу МосБиржи на бумагах "Газпрома" и "Мечела"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых майских торгах снизился по большинству blue chips из-за фиксации прибыли игроками на фоне новых антироссийских санкций США, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и упавшей с конца апреля нефти (Brent торгуется у $83 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился в район 3440 пунктов, при этом лидерами снижения выступили бумаги "Газпрома" (-3,6%) после выхода слабого финотчета за 2023 год по МСФО, а также акции "Мечела" (-4,5%) из-за сомнений в способности компании выплатить годовые дивиденды.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3442,83 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1177,96 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 стоил 92,06 рубля (-1 рубль), днем курс падал до 91,74 руб.

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