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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

EBITDA "Газпрома" за 2023 год составила 618,37 млрд рублей

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Чистый убыток "Газпрома" по международным стандартам за 2023 год составил 629 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 трлн рублей, EBITDA - 618,37 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Аналитики в своих прогнозах накануне публикации отчетности прогнозировали финансовый результат 2023 года в интервале от 896 млрд рублей до символического убытка в 28 млрд рублей. В среднем представленные прогнозы сошлись на уровне 447 млрд рублей.

Выручка составила 8,5 трлн рублей после 11,674 трлн рублей годом ранее. Рынок прогнозировал этот показатель в среднем на уровне 8,419 трлн рублей.

EBITDA (как сумма "прибыли от продаж" и "амортизации") составила 618,369 млрд рублей после 2,798 трлн рублей в 2022 году. Усредненное ожидание прогнозов участников консенсуса "Интерфакса" сложилось на уровне 1,972 трлн рублей. Компания в годовом МСФО также приводит свой расчет показателя приведенной EBITDA - 1, 76 трлн рублей против 3,63 трлн рублей годом ранее.

Газпром
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