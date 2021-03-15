В Москве подельник Плахотнюка приговорен к девяти годам колонии

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима собственника коммерческого банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина по делу о выводе из России многомиллиардных сумм. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Подсудимый также оштрафован на 1 млн рублей. Суд обратил в доход государства изъятые у Кузьмина 235 500 рублей и 1100 евро, найденные у него дома ювелирные изделия, автомобили Mercedes, Toyota, мотоциклы Harley-Davidson и Honda.

В суде установлено, что в 2013-2014 годах Кузьмин, "действуя из корыстных побуждений в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов ООО КБ "Европейский экспресс" на банковские счета нерезидента - АО КБ "Молдиндконбанк" (Moldindconbank). При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд рублей.

С Кузьминым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объеме, отметили в Генпрокуратуре.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о деятельности с 2013 по 2014 год международного преступного сообщества, которое, по версии следствия, возглавлял известный в Молдавии политик и предприниматель Владимир Плахотнюк.

Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Кузьминым, участники сообщества осуществили незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 млрд рублей, считает следствие МВД.

3 февраля 2021 года Пресненский суд Москвы признал Александра Григорьева виновным в создании преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК) и в переводе денег на счета нерезидентов по подложным документам (ч.3, ст. 193.1 УК). Он приговорен 12 годам колонии строгого режима.

11 марта Тверской суд Москвы приговорил директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елену Платон по делу о выводе за границу более 126 млрд рублей к десяти годам колонии

Плахотнюк - молдавский политик и бизнесмен и олигарх, экс-председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ), бывший депутат парламента республики. Считается самым богатым человеком в Молдавии. В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел.