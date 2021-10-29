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Молдавия отказалась выдать РФ обвиняемого в выводе из страны свыше 500 млрд руб.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Молдавии отказала РФ в экстрадиции Вячеслава Платона - одного из фигурантов дела о незаконных валютных операциях более чем на 500 млрд рублей, сообщили в пятницу в пресс-центре МВД России.

"Ответы на аналогичные запросы в отношении Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка до настоящего времени не получены", - сказали в ведомстве.

В МВД напомнили, что Плахотнюк, Платон и Усатый являются гражданами как Российской Федерации, так и Молдавии.

При этом, в случае экстрадиции обвиняемых, в соответствии с санкциями статей УК РФ фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, подчеркнули в ведомстве.

Дело о выводе денег из РФ

Как сообщалось, в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка "BC Moldindconbank S.A." Платон совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы Плахотнюком, а также Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы РФ денежных средств клиентов.

Для реализации задуманного они привлекли уроженца Молдавской ССР Усатого, обладающего значительным финансово-политическим ресурсом в республике, фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова. Они во взаимодействии с директором казначейства "BC Moldindconbank S.A." Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета нерезидента - "BC Moldindconbank S.A.".

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 210 (Организация преступного сообщества или участие в нем), п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Плахотнюк, Платон и Усатый были объявлены в международный розыск, суд заочно арестовал их. Остальным предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций.

Четверо обвиняемых в совершении преступления в полном объеме признали вину и дали следствию развернутые показания о руководителях и участниках международного преступного сообщества, а также иных лицах, задействованных в криминальной схеме.

Плахотнюк

Владимир Плахотнюк - молдавский политик и бизнесмен и олигарх, экс-председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ), бывший депутат парламента республики. Считается самым богатым человеком в Молдавии.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В декабре 2017 года Следственный комитет России обвинил его в создании преступной группы для подготовки покушения на политического оппонента Ренато Усатого. Был выдан ордер на арест Плахотнюка.

Усатый

Усатый - молдавский политик, бизнесмен, председатель оппозиционной партии "Наша Партия", с 2015 года по 2018 год - мэр второго по численности населения молдавского города Бельцы. Уехал в Москву в августе 2016 года после того, как власти возбудили против него уголовные дела и пытались объявить в международный розыск. В феврале 2018 года подал в отставку с поста мэра города Бельцы. В конце 2018 года он выехал из России, заявив, что президент Молдавии Игорь Додон пытается организовать против него преследование в России. Усатый несколько месяцев жил в Германии, после чего уехал предположительно в Румынию. После смены власти в Молдавии он заявил, что незамедлительно возвращается на родину. Прокуратура Молдавии после длительного допроса отменила ордер на его арест.

Вячеслав Платон Молдавия Владимир Плахотнюк МВД РФ

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