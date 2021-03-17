Счетная палата нашла нарушения на 676 млн рублей при закупках для Росгвардии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Счетная палата в 2020 году выявила хищения в общей сложности 676,05 млн рублей из бюджета, выделенных на закупки обмундирования для Росгвардии, говорится в годовом отчете контрольного ведомства.

"12 уголовных дел стали результатом аудита исполнения бюджета 2019 года в Федеральной службе войск национальной гвардии (далее - Росгвардия) и ее подведомственном образовательном учреждении", - пишут аудиторы.

В частности, проверка Счетной палаты и последующие проверки Генпрокуратуры и Следственного комитета выявили факты завышения стоимости государственных контрактов, заключенных с ООО "СпецШвейСнаб" на поставку вещевого имущества. В результате проверки были выявлены хищения выделенных на эти цели бюджетных средств в размере 676,05 млн рублей.

В отношении гендиректора "СпецШвейСнаба" возбудили 11 уголовных дел по признакам 16 преступлений. Это "7 дел по признакам 12 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) , и 4 дела по признакам 4 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ", говорится в отчете.

К уголовной ответственности привлекли замдиректора Росгвардии, ответственного за заключение указанных контрактов, отмечается в отчете. Его имя не названо.

Как говорил в декабре 2020 года источник "Интерфакса", следствие считает, что к данному хищению причастен экс-замглавы Росгвардии Сергей Милейко, который сейчас находится под арестом по другому уголовному делу. Ему инкриминируется организация мошенничества в особо крупном размере в период 2006-2012 годов с недвижимостью ведомства.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ранее "Интерфаксу", что материалы, заинтересовавшие следствие, были собраны службой собственной безопасности ведомства и переданы в прокуратуру. По его словам, в 2019 году по инициативе руководства Росгвардии контракт с генералом Милейко был досрочно расторгнут. Он курировал в ведомстве вопросы тылового обеспечения войск.