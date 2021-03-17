Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:46Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 695 785+477 725

Счетная палата нашла нарушения на 676 млн рублей при закупках для Росгвардии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Счетная палата в 2020 году выявила хищения в общей сложности 676,05 млн рублей из бюджета, выделенных на закупки обмундирования для Росгвардии, говорится в годовом отчете контрольного ведомства.

"12 уголовных дел стали результатом аудита исполнения бюджета 2019 года в Федеральной службе войск национальной гвардии (далее - Росгвардия) и ее подведомственном образовательном учреждении", - пишут аудиторы.

В частности, проверка Счетной палаты и последующие проверки Генпрокуратуры и Следственного комитета выявили факты завышения стоимости государственных контрактов, заключенных с ООО "СпецШвейСнаб" на поставку вещевого имущества. В результате проверки были выявлены хищения выделенных на эти цели бюджетных средств в размере 676,05 млн рублей.

В отношении гендиректора "СпецШвейСнаба" возбудили 11 уголовных дел по признакам 16 преступлений. Это "7 дел по признакам 12 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) , и 4 дела по признакам 4 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ", говорится в отчете.

К уголовной ответственности привлекли замдиректора Росгвардии, ответственного за заключение указанных контрактов, отмечается в отчете. Его имя не названо.

Как говорил в декабре 2020 года источник "Интерфакса", следствие считает, что к данному хищению причастен экс-замглавы Росгвардии Сергей Милейко, который сейчас находится под арестом по другому уголовному делу. Ему инкриминируется организация мошенничества в особо крупном размере в период 2006-2012 годов с недвижимостью ведомства.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ранее "Интерфаксу", что материалы, заинтересовавшие следствие, были собраны службой собственной безопасности ведомства и переданы в прокуратуру. По его словам, в 2019 году по инициативе руководства Росгвардии контракт с генералом Милейко был досрочно расторгнут. Он курировал в ведомстве вопросы тылового обеспечения войск.

Росгвардия Счетная палата СпецШвейСнаб Сергей Милейко

Новости по теме

Новости

Минэнерго отвергло предупреждение Счетной палаты о повторении топливного кризиса

Минэнерго отвергло предупреждение Счетной палаты о повторении топливного кризиса

Счетная палата передала ФСБ данные о ситуации с долгом Мордовии

Нефть подорожала на данных о неожиданном сокращении запасов в США

Нефть подорожала на данных о неожиданном сокращении запасов в США

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов среды

Тиньков заявил, что группе "Тинькофф" пора думать о международном бизнесе

Продажи носимых устройств в мире выросли на 28% в 2020 году

Продажи носимых устройств в мире выросли на 28% в 2020 году

Россия в феврале исполнила сделку ОПЕК+ на 100,7%

Россия в феврале исполнила сделку ОПЕК+ на 100,7%

Цены на АЗС России продолжили рост девятую неделю подряд

Цены на АЗС России продолжили рост девятую неделю подряд

Польская Orlen подписала контракт с "Роснефтью" на поставку 3,6 млн тонн нефти

Экономический кризис

Deutsche Bank спрогнозировал цену Brent в $60 за баррель во II-III кварталах

Deutsche Bank спрогнозировал цену Brent в $60 за баррель во II-III кварталах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');