Источник сообщил об аресте бывшего заместителя Золотова

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Военный суд в Москве арестовал бывшего замдиректора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, на прошлой неделе генералу предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в качестве организатора. С него было взято обязательство о явке.

О задержании Милейко по подозрению в мошенничестве 21 октября сообщили источники "Интерфакса" и "Коммерсанта". Собеседник "Интерфакса" уточнял, что этому предшествовала внутренняя проверка в отношении генерала. Представитель Росгвардии Валерий Грибакин тогда сообщил, что генерал оставил руководящую должность летом 2019 года и это решение было принято после проверки Главного управления службы безопасности Росгвардии.

23 октября источник "Интерфакса" сказал, что Милейко отпустили под обязательство о явке.

Осведомленные собеседники агентства говорили, что дело возбуждено по фактам закупки обмундирования по завышенным ценам в 2017-2019 годах и что в деле есть явка с повинной руководителя фирмы-поставщика.

Милейко в разное время занимал командующие должности во внутренних войсках МВД. В 2014 году был замполпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2017 по июля 2019 года работал на должности замдиректора Росгвардии.