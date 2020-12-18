Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:04Заразились
на 18.12В России 2 791 220+28 552В мире 74 952 221+741 871

Источник сообщил об аресте бывшего заместителя Золотова

Источник сообщил об аресте бывшего заместителя Золотова
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Военный суд в Москве арестовал бывшего замдиректора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, на прошлой неделе генералу предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в качестве организатора. С него было взято обязательство о явке.

О задержании Милейко по подозрению в мошенничестве 21 октября сообщили источники "Интерфакса" и "Коммерсанта". Собеседник "Интерфакса" уточнял, что этому предшествовала внутренняя проверка в отношении генерала. Представитель Росгвардии Валерий Грибакин тогда сообщил, что генерал оставил руководящую должность летом 2019 года и это решение было принято после проверки Главного управления службы безопасности Росгвардии.

23 октября источник "Интерфакса" сказал, что Милейко отпустили под обязательство о явке.

Осведомленные собеседники агентства говорили, что дело возбуждено по фактам закупки обмундирования по завышенным ценам в 2017-2019 годах и что в деле есть явка с повинной руководителя фирмы-поставщика.

Милейко в разное время занимал командующие должности во внутренних войсках МВД. В 2014 году был замполпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2017 по июля 2019 года работал на должности замдиректора Росгвардии.

Сергей Милейко Росгвардия Москва

Новости по теме

Новости

Минюст Германии подтвердил допрос Навального

С космодрома Восточный совершен первый в 2020 году пуск

Пандемия коронавируса

Смольный допустил, что Петербург еще не достиг плато по COVID-19

Переболевший COVID Песков заявил, что ему нет смысла вакцинироваться

Навальный попал в больницу

Песков объяснил слова Путина о "присмотре" спецслужб за Навальным

Песков объяснил слова Путина о "присмотре" спецслужб за Навальным

Песков заявил, что Путин узнал от следствия о давней работе Сафронова у Рогозина

Песков заявил, что Путин узнал от следствия о давней работе Сафронова у Рогозина

Прокурор попросил для Галяминой 3 года колонии по "дадинской статье"

Экономический кризис

Минпромторг не видит нужды помогать ритейлерам в связи со сдерживанием цен

Минпромторг не видит нужды помогать ритейлерам в связи со сдерживанием цен
Пандемия коронавируса

В Центральной России установлен антирекорд по суточному COVID-приросту

В Центральной России установлен антирекорд по суточному COVID-приросту

Священника из Мордовии заподозрили в истязании шести детей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');