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Экс-замглавы Росгвардии Милейко поторопили с чтением материалов дела

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд по ходатайству следствия вынес постановление об ограничении до 12 марта срока ознакомления с материалами дела в отношении замглавы Росгвардии генерала Сергея Милейко. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, высокопоставленный военный, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, стал знакомиться с материалами своего дела после того, как в начале января следствие объявило о завершении предварительного расследования.

Срок следствия и ареста Милейко продлен до 22 марта.

Бывшему замглавы Росгвардии инкриминируется организация мошенничества в особо крупном размере в период 2006-2012 годов.

Источник уточнил, что речь идет об отчуждении, а затем продаже по заниженной почти в 20 раз цене нежилого помещения в доме для военнослужащих в подмосковной Балашихе. По мнению следствия, недвижимость была реализована по подложным документам подставным лицам за 980 тыс. рублей при ее рыночной стоимости 18 млн 650 тысяч рублей, сказал источник.

По его словам, в дальнейшем помещение было оборудовано под парикмахерскую. Ее владелицей стала супруга генерала Милейко.

Уголовное дело в отношении отставного военного чиновника было возбуждено следователями в октябре прошлого года. Он был задержан на двое суток, а затем отпущен под обязательство о явке. Позже он был взят под стражу.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ранее "Интерфаксу", что материалы, заинтересовавшие следствие, были собраны службой собственной безопасности ведомства и переданы в прокуратуру. По его словам, в 2019 году по инициативе руководства Росгвардии контракт с генералом Милейко был досрочно расторгнут. Он курировал в ведомстве вопросы тылового обеспечения войск.

Росгвардия Сергей Милейко

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