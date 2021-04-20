Дело бывшего замглавы Росгвардии Милейко передано в суд

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении бывшего замглавы Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко направлено в военный суд, обвинительное заключение по делу утвердила Московская городская военная прокуратура, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Сегодня военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Милейко. Материалы дела направлены в Реутовский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.

Высокопоставленному военному инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

"Речь идет об эпизоде, связанном с отчуждением и последующей продажей по цене, заниженной почти в 20 раз, нежилого помещения в доме в подмосковной Балашихе. По данным следствия, недвижимость была реализована по подложным документам подставным лицам за 980 тыс. рублей при ее рыночной стоимости 18 млн 650 тыс. рублей", - уточнил собеседник агентства.

Со своей стороны председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил "Интерфаксу", что обвинение генералу Милейко действительно предъявлено в окончательном виде по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение путем мошенничества в особо крупном размере).

В феврале сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд по ходатайству следствия вынес постановление об ограничении до 12 марта срока ознакомления с материалами дела в отношении замглавы Росгвардии генерала Сергея Милейко. Уголовное дело в отношении отставного военного чиновника было возбуждено следователями в октябре прошлого года. Он был задержан на двое суток, а затем отпущен под обязательство о явке. Позже он был взят под стражу.