Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:39Заразились
на 22.03В России 4 466 153+9 284В мире 123 676 236+468 665

Минтруд предложил сделать COVID-вакцинацию необязательной для сотрудников на удаленке

Минтруд предложил сделать COVID-вакцинацию необязательной для сотрудников на удаленке
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минтруд предложил Минздраву сделать вакцинацию необязательной на сотрудников на дистанционной работе, объяснив эту инициативу резким ростом числа граждан на удаленке, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на Минтруд.

Министерство предлагает исключить россиян, работающих дистанционно в период пандемии, из Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Об этом говорится в ответе Минтруда на совместное обращение Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, в котором организации просили пояснить, могут ли учителя отказаться от прививки, если главный санитарный врач не объявил об обязательной вакцинации.

В Минтруде предложили изменить требования по вакцинации к тем сотрудникам, которые выполняют свою трудовую функцию, "не контактируя с другими гражданами". В ведомстве "Ъ" также сообщили, что сейчас в дистанционном режиме - то есть "вне места нахождения работодателя" - трудятся около 3 млн человек. В начале 2020 года число граждан на удаленке не превышало 30 тыс. человек, отмечает издание.

В декабре прошлого года Минздрав внес прививку от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. "Это решение фактически сделало ее обязательной для профессий, связанных с высоким риском инфекционных заболеваний", - поясняет газета. Это создает противоречие в законодательстве, говорится в статье: с одной стороны, вакцинация проводится в РФ на добровольной основе, с другой - отказ от прививки может привести, к примеру, к отстранению гражданина от работы, если он трудится в сфере, где высок риск инфекций.

В Минздраве подтвердили получение предложение Минтруда, подчеркнув при этом, что вакцинация от коронавируса проводится "исключительно добровольно для всех категорий граждан".

Хроника 09 января 2020 года – 23 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав Минтруд Минпросвещения Коронавирус

Новости

Третью смену в школах РФ планируют ликвидировать к 2025 году

Суд над Михаилом Менем перенесли из Иванова в Москву

Sollers решил наладить в России серийное производство электромобилей

СК сообщил о смерти найденной под лавиной в Заполярье девочки

СК сообщил о смерти найденной под лавиной в Заполярье девочки

Девочка, признанная погибшей под лавиной под Мурманском, оказалась жива

Пандемия коронавируса

Прививающимся вакциной центра Чумакова разрешили алкоголь

Генпрокуратура получит право представлять РФ в международных судах

Попавшая под лавину в Заполярье девочка погибла

Что произошло за день: понедельник, 22 марта

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Суд арестовал четверых фигурантов коррупционного дела Белозерцева

Суд арестовал четверых фигурантов коррупционного дела Белозерцева
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');