Минтруд предложил сделать COVID-вакцинацию необязательной для сотрудников на удаленке

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минтруд предложил Минздраву сделать вакцинацию необязательной на сотрудников на дистанционной работе, объяснив эту инициативу резким ростом числа граждан на удаленке, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на Минтруд.

Министерство предлагает исключить россиян, работающих дистанционно в период пандемии, из Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Об этом говорится в ответе Минтруда на совместное обращение Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, в котором организации просили пояснить, могут ли учителя отказаться от прививки, если главный санитарный врач не объявил об обязательной вакцинации.

В Минтруде предложили изменить требования по вакцинации к тем сотрудникам, которые выполняют свою трудовую функцию, "не контактируя с другими гражданами". В ведомстве "Ъ" также сообщили, что сейчас в дистанционном режиме - то есть "вне места нахождения работодателя" - трудятся около 3 млн человек. В начале 2020 года число граждан на удаленке не превышало 30 тыс. человек, отмечает издание.

В декабре прошлого года Минздрав внес прививку от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. "Это решение фактически сделало ее обязательной для профессий, связанных с высоким риском инфекционных заболеваний", - поясняет газета. Это создает противоречие в законодательстве, говорится в статье: с одной стороны, вакцинация проводится в РФ на добровольной основе, с другой - отказ от прививки может привести, к примеру, к отстранению гражданина от работы, если он трудится в сфере, где высок риск инфекций.

В Минздраве подтвердили получение предложение Минтруда, подчеркнув при этом, что вакцинация от коронавируса проводится "исключительно добровольно для всех категорий граждан".