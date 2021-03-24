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Минтруд оценил количество "удаленщиков" в России в 3 млн человек

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В России удаленно продолжают работать больше 3 млн человек, в начале 2020 года, до начала пандемии так работало около 30 000 человек, сообщил в Госдуме замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

9 февраля в министерстве отмечали, что удаленно работают 3,57 млн россиян и что это на 3,5% меньше, чем в январе. В начале года дистанционно работали 3,7 млн трудящихся.

В Минтруда считают, что удаленная работа будет востребована и после снятия всех ограничений, введенных в условиях пандемии, и оптимальным станет формат по совмещению занятости в офисе и на дому.

В 2020 году в России был принят закон о дистанционной и комбинированной работе, который ввел в законодательство эти форматы занятости и прописал условия для их введения и права работодателя и работника в этих ситуациях. В частности, закон разрешил работодателям переводить сотрудников на удаленку в случае введения чрезвычайной ситуции в регионе и запретил им снижать зарплату удаленщикам.

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