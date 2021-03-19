Глава "Татнефти" спрогнозировал "некий дефицит" нефти

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок не кажется перегретым, на нем остается много неопределенностей и возможен дефицит нефти, заявил журналистам гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов. В связи с этим он спрогнозировал повышение добычи в мире.

"Нефтяной рынок не кажется перегретым. Цены отражают действительное настроение и понимание всей ситуации, которая идет в нефтяной отрасли и обозначает некий дефицит. Мы считаем, что в рамках сделки ОПЕК+ постепенно договаривающиеся стороны будут повышать уровень добычи", - сказал он.

По его мнению, страны ОПЕК+ будут постепенно повышать уровень добычи нефти. "Мы считаем, что нужно продолжать увеличивать добычу нефти - в соответствии с договоренностями ОПЕК+ и ситуацией на рынке", - добавил он.

"Неопределенностей много, многие сейчас говорят о третьей волне (коронавируса - ИФ), что она за собой потащит, какими темпами будет идти вакцинация. Не все от нас зависит, но мы гибкие и готовы к любым ситуациям развития событий", - подчеркнул глава компании.

"Татнефть", по его словам, готова вернуться на уровень добычи в 30 млн тонн, как только получит такое разрешение. Он напомнил, что такой объем нефти компания добыла в 2019 году.

Он добавил, что у компании "активы те же самые - трудноизвлекаемые запасы и истощенные месторождения". "Мы традиционно на них работали, и будем работать", - сказал Маганов.