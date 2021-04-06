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Опцион на переподиску в рамках IPO Fix Price использован лишь на 11,5%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Morgan Stanley, стабилизационный менеджер в рамках IPO Fix Price, использовал опцион на переподписку всего на 11,5% от его максимального объема, следует из сообщения ритейлера.

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Банк приобрел 3 055 000 GDR по цене размещения ($9,75), сообщила Fix Price. Размер опциона составлял 26,75 млн GDR, или 15% от базового объема сделки.

Базовый объем размещения составлял 178,37 млн GDR. При условии реализации опциона сумма сделки составила бы $2 млрд, а free float - 24,1%. Теперь, после частичной реализации опциона, free float равен 21,3%, итоговый объем IPO - $1,77 млрд.

По итогам реализации опциона финальная сумма размещения Fix Price оказалась все же меньше, чем у "Мегафона", который в 2012 году провел IPO на $1,86 млрд с учетом опциона.

Продающими акционерами в рамках IPO Fix Price выступили основатели компании Сергей Ломакин и Артем Хачатрян, а также Marathon Group Александра Винокурова и GLQ International (принадлежит Goldman Sachs). До IPO Ломакин и Хачатрян владели по 41,7% акций ритейлера. Marathon контролировала 9,9%, Goldman Sachs - 4%, сразу после листинга их пакеты составляли соответственно 33,9%, 2,98% и 2,95%.

Fix Price - крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Головная структура ритейлера - Fix Price Group Ltd, зарегистрированная на BVI. Сеть объединяет более 4200 магазинов (средней торговой площадью 210 кв. м). Кроме России сеть представлена в странах ближнего зарубежья (в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии). Выручка Fix Price в 2020 году (по МСФО 16) увеличилась на 33%, до 190,059 млрд рублей. В 2020 году сеть приросла на 655 магазинов (net; с учетом собственных и франчайзинговых точек), что стало рекордным показателем. Чистая прибыль увеличилась на 33,4%, до 17,575 млрд рублей.

Fix Price GLQ Goldman Sachs LSE Morgan Stanleу Артем Хачатрян Сергей Ломакин Александр Винокуров

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