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Британские спутники связи OneWeb выведены на орбиту

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Все 36 спутников связи британской компании OneWeb отделились от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Все 36 космических аппаратов OneWeb выведены разгонным блоком "Фрегат" на расчетные орбиты. Миссия завершена успешно", - написал Рогозин в твиттере.

Этот пуск стал первым с космодрома Восточный в 2020 году.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь, сообщается на сайте "Роскосмоса".

До сегодняшнего запуска группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывала 74 космических аппарата, планируется запуск сотен других. Первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана) с использованием ракеты-носителя "Союз-СТ" и разгонного блока "Фрегат". Еще по 34 спутника были выведены на орбиту 7 февраля и 22 марта 2020 года с космодрома Байконур при помощи ракет "Союз-2.1б" и разгонных блоков "Фрегат". Состоявшийся пуск увеличил количество спутников OneWeb на орбите Земли до 110 единиц.

OneWeb Союз-2.1б Роскосмос

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