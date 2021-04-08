Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:25Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 103 485+684 346

Меркель призвала Путина отказаться от стягивания военных к границе с Украиной

Меркель призвала Путина отказаться от стягивания военных к границе с Украиной
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным по телефону потребовала отказаться от усиления российского военного присутствия близ Украины, передает в четверг агентство Bloomberg.

Пресс-служба Кремля ранее в четверг сообщила, что Путин и Меркель обсудили по телефону вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, а также Сирию, Ливию, обстановку на Балканах и ситуацию с Навальным в связи с проявленным Меркель интересом.

На фоне обострения ситуации в Донбассе и, в том числе, сообщений об обстрелах населенных пунктов в зоне конфликта, Россия сосредоточила группировку Вооруженных сил у границы с Украиной.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, военные будут находиться у границы на территории России столько, сколько власти сочтут необходимым и целесообразным.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту" заявил, что Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но следит за ситуацией.

ФРГ Ангела Меркель Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Козак допустил, что Россию вынудят защищать ее граждан в Донбассе

Козак предложил рассекретить переговоры по Донбассу

Козак предложил рассекретить переговоры по Донбассу

Козак назвал действия Киева в Донбассе пиар-акцией

В Сирии пять мирных жителей погибли из-за ударов из подконтрольных Турции районов

Пандемия коронавируса

Власти Токио захотели ввести экстренные меры из-за роста COVID-заболеваемости

Власти Токио захотели ввести экстренные меры из-за роста COVID-заболеваемости

Bloomberg сообщил об интересе Twitter к покупке Clubhouse

Bloomberg сообщил об интересе Twitter к покупке Clubhouse

Что случилось этой ночью: четверг, 8 апреля

США и ряд стран НАТО обсудили ситуацию на Украине и действия РФ

США и ряд стран НАТО обсудили ситуацию на Украине и действия РФ

США собрали данные о предполагаемых враждебных действиях России

СМИ узнали об одобрении Минюстом США новых санкций против Nord Stream 2

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');