Меркель призвала Путина отказаться от стягивания военных к границе с Украиной

Канцлер ФРГ Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным по телефону потребовала отказаться от усиления российского военного присутствия близ Украины, передает в четверг агентство Bloomberg.

Пресс-служба Кремля ранее в четверг сообщила, что Путин и Меркель обсудили по телефону вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, а также Сирию, Ливию, обстановку на Балканах и ситуацию с Навальным в связи с проявленным Меркель интересом.

На фоне обострения ситуации в Донбассе и, в том числе, сообщений об обстрелах населенных пунктов в зоне конфликта, Россия сосредоточила группировку Вооруженных сил у границы с Украиной.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, военные будут находиться у границы на территории России столько, сколько власти сочтут необходимым и целесообразным.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту" заявил, что Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но следит за ситуацией.