Пользователи каршеринга "Ситидрайв" жалуются на сбой в работе сервиса

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Пользователи каршеринга "Ситидрайв" (входит в СП Сбербанка и Mail.ru Goup), который накануне сменил название с YouDrive, сообщают о сбоях в работе сервиса.

В частности, при попытке открыть приложение появляется сообщение о том, что "произошла неизвестная ошибка", убедился корреспондент "Интерфакса".

Согласно сообщениям пользователей в соцсетях, помимо проблем с работой приложения возникают проблемы и с оплатой.

"У нас наблюдается технический сбой. Он связан с переездом на новую техническую инфраструктуру. Сейчас команда работает в круглосуточном режиме над восстановлением бесперебойной работы сервиса", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В понедельник каршеринговый сервис YouDrive и такси-сервис "Ситимобил", входящие в СП Mail.ru Group и Сбербанка в сфере O2O, завершили интеграцию. В рамках интеграции YouDrive изменил свое название на "Ситидрайв".

"Ситимобил" и "Ситидрайв" - одни из ключевых активов в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка ("О2О Холдинг", стороны владеют по 45,005% долей). СП принадлежит 95,4% такси-сервиса и 77,3% каршеринга.