В Москве на следующей неделе будет приостановлена работа каршеринга

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - С 13 по 19 апреля в Москве будут закрыты возможности использования каршеринга, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Услуги такси будут ограничены только теми перевозчиками, у которых есть разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа для легковых такси на территории города Москвы и (или) Московской области.

По данным департамента транспорта столицы, на утро пятницы на улицах Москвы поездок на машинах каршеринга было на 59% меньше, чем годом ранее, но на 4 тыс. больше, чем на прошлой неделе.