Доллар и евро обвалились на "Московской бирже" во вторник вечером

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро обвалились на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль уверенно вырос к бивалютной корзине благодаря снижению геополитической напряженности вокруг РФ на сообщениях о телефонном разговоре между президентами России и США, и предложении американского лидера провести саммит, чтобы обсудить весь спектр актуальных проблем.

Курс доллара США составил 76,19 руб./$1 в 19:00, что на 1,2 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,92 руб./EUR1, подешевев на 1,25 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,22 рубля - до 82,82 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно растет к доллару и евро на усилении надежд инвесторов на снижение градуса напряженности во взаимоотношениях между Россией и США после того, как президенты обеих стран провели телефонный разговор. О нем сообщил Белый дом, не дав при этом дополнительных уточнений на тему санкций.

Что обсудили президенты РФ и США

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил об обеспокоенности переброской российских сил к границе с Украиной и призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом, сообщил Белый дом.

"Президент озвучил нашу озабоченность внезапным наращиванием российских военных сил в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", - говорится в заявлении Белого дома. "Президент Байден подчеркнул, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - отмечается в документе.

Байден также затронул вопрос о вмешательстве в американские выборы и хакерских атаках, говорится в заявлении Белого дома, распространенном во вторник. "Президент Байден также четко дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно, защищая свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы", - сказано в заявлении.

Лидеры обсудили глобальные и региональные темы. "Они обсудили многие региональные и глобальные проблемы, в том числе намерение США и России продолжать диалог по стратстабильности", - говорится в заявлении Белого дома. В Белом доме пояснили, что этот диалог должен касаться "ряда вопросов о контроле над вооружениями, а также - новых проблем в сфере безопасности".

Байден в ходе разговора с Путиным предложил провести саммит в третьей стране, чтобы обсудить весь спектр актуальных проблем, отмечает Белый дом. "Президент Байден вновь заявил, что нацелен на формирование стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США. Он предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы, чтобы обсудить весь спектр вопросов, с которыми столкнулись США и Россия", - говорится в релизе Белого дома.

Напряженность на востоке Украины

Ситуация на востоке Украины обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республика обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, обе стороны сообщают о погибших. Кроме того, Киев и страны Запада выражают обеспокоенность передвижениями российских войск в районе границы с Украиной.

С 13 по 15 апреля Госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Брюсселе вместе с министром обороны США Ллойдом Остином для обсуждения с союзниками по НАТО ряда вопросов, среди которых – наращивание военного присутствия России на границе с Украиной.

Блинкен в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ситуацию на границе России и Украины, призвав РФ прекратить наращивание военного присутствия, сообщили в понедельник в госдепе США.

Сам Блинкен при этом написал в твиттере по итогам разговора: "Мы оба согласились, что России следует прекратить опасное усиление военных возможностей, а также агрессию вдоль границ с Украиной".

США по-прежнему обеспокоены перемещениями российских войск близ Украины и продолжили наблюдать за ними на выходных, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы обеспокоены, как я говорила раньше. И мы, конечно, следили за этим на выходных, за усиливающейся агрессией российских войск на границе ", - сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о передвижениях российских войск на границе с Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что заявления США о скоплении большого количества российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел. Песков отметил, что как и куда РФ перемещает войска внутри собственной территории, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль значительную часть вторника умеренно укреплялся как к доллару, так и к евро, несмотря на то, что в информационном пространстве продолжали доминировать геополитические темы. "Тем не менее, появившаяся вечером информация о состоявшемся телефонном звонке между президентами России и США и предложении Джо Байдена о проведении в ближайшие месяцы встречи на высшем уровне в третьей стране наполнила участников рынка оптимизмом и позволила рублю укрепить свои позиции. Цены на нефть при этом удерживались на достаточно высоких уровнях, если принимать во внимание наращивание добычи странами-участниками ОПЕК+ с мая. Что же касается ситуации в российской экономике, то вероятность более решительных действий ЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики уже на апрельском заседании, на наш взгляд, возрастает, что может оказать дополнительную поддержку российской валюте", - отметил Беспалов.

Цены на нефть поднимаются во вторник на фоне некоторого увеличения оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса благодаря сильным статданным из Китая.

Объем китайского импорта в марте подскочил на 38,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами с февраля 2017 года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Экспорт вырос на 30,6%.

Нефть

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 составляет $63,94 за баррель, что на 1,04% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,36 за баррель, что на 1,11% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Нефть WTI торгуется около $60 за баррель с середины марта, и дальнейший подъем цены ограничен как неопределенностью перспектив спроса, так и планами ОПЕК+ по наращиванию добычи, пишет Bloomberg.

Прогнозы спроса на нефть являются неустойчивыми, учитывая, что ситуация с COVID-19 в мире остается неравномерной: если в Европе появился прогресс в вакцинации, то, например, в Индии введен новый локдаун из-за резкого роста заболеваемости.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 14 апреля на 25,69 копейки, до 77,2535 руб./$1, и опустил курс евро на 15,07 копейки, до 91,9162 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 18,09 копейки по отношению к понедельнику и составил 77,1854 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 42,4 копейки и составил 76,9551 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 619,578 млн, из которых $669,578 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 949,947 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 20,9 копейки, до 91,8398 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 39 копеек и составил 91,6717 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR447,971 млн, из которых EUR116,272 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR331,699 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Депозитный аукцион ЦБ РФ

Банк России во вторник, 13 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 17,3 млрд рублей (при лимите 1,79 трлн рублей и спросе 1 трлн 17,3 млрд рублей) в среднем по ставке 4,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 6 апреля, банки разместили 1 трлн 510,2 млрд рублей (при лимите 1,7 трлн рублей и спросе 1 трлн 510,2 млрд рублей) в среднем по ставке также 4,46% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 13 апреля провел размещение 43-го и 44-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР). 43-й выпуск был размещен в объеме 32 млрд 365,9 млн рублей, 44-й выпуск - в объеме 113 млрд 819,5 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 100% от номинала и 100,0033% от номинала соответственно.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 4,69% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев прибавили также по 1 б.п. - до 4,92%, 5,33% и 5,42% годовых соответственно.