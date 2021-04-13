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Белый дом уточнил, что саммит РФ-США не повлияет на решение о санкциях

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Планы о проведении саммита между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным не оказывают влияния на санкционную политику Вашингтона в отношении Москвы. Об этом сообщила на брифинге во вторник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Нет, это (планы о саммите - ИФ) не меняет подсчеты, процесс, анализ, который ведется, я ожидаю, что скоро мы сможем больше сказать на это счет. И, конечно, президент США ясно давал понять, что (для России - ИФ) будут последствия... Некоторые из этих последствий будут видимыми, а некоторые останутся незамеченными, как мы часто говорим", - сказала Псаки в ответ на вопрос журналиста о том, означает ли готовность США работать над саммитом Путина и Байдена, что Вашингтон не планирует вводить особенно жесткие санкции против РФ.

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Ранее в апреле Псаки предупредила, что США намерены в ближайшие недели ввести пакет мер в ответ на предполагаемые злонамеренные действия РФ. Они станут итогом обзора, который президент Джо Байден приказал провести в свой первый день на посту.

Анализ проводился по четырем направлениям: предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, сообщения о приписываемых России вознаграждениях за убийства американских солдат в Афганистане, кибератака на SolarWinds и ситуация с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

США объявили о санкциях против российских официальных лиц в связи с ситуацией с Навальным в прошлом месяце, но до сих пор воздерживались от действий по трем другим пунктам.

Ранее во вторник состоялся телефонный разговор между президентами США и РФ.

Джо Байден заявил об обеспокоенности переброской российских сил к границе с Украиной и призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом, сообщил Белый дом. Он также затронул вопрос о вмешательстве в американские выборы и хакерских атаках. Лидеры помимо этого обсудили глобальные и региональные темы. Чтобы обсудить весь спектр актуальных проблем, американский президент предложил Путину провести саммит в третьей стране.

США РФ

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