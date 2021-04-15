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ФРС начнет сокращать объем программы выкупа активов задолго до повышения ставок

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система СШ начнет сокращать объем программы выкупа активов задолго до того, как приступит к повышению процентных ставок, заявил глава Центробанка Джером Пауэлл.

Федрезерв с июня 2020 года покупает госбумаги и ипотечные облигации на сумму не менее $120 млрд в месяц для сдерживания стоимости долгосрочных заимствований.

С декабря в заявлении ФРС по итогам заседаний говорится, что в ближайшие месяцы она продолжит наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен". Программа выкупа активов обеспечивает ровное функционирование рынков и содействует сохранению стимулирующих условий на финансовых рынках для поддержания потока кредитов домохозяйствам и бизнесу, отмечает руководство Федрезерва.

"Мы сократим покупку активов, когда добьемся существенного прогресса в достижении наших целей по сравнению с прошлым декабрем, когда мы анонсировали эту цель, - заявил Пауэлл в среду в ходе онлайн-мероприятия, организованного Экономическим клубом Вашингтона. - По всей вероятности, это произойдет раньше, намного раньше, чем мы подумаем о повышении процентных ставок".

Он повторил, что повышение базовой ставки в этом году крайне маловероятен, и напомнил, что большинство руководителей ФРС ожидают ее сохранения на близком к нулю уровне до конца 2023 года. Повышение ставки будет связано с достижением максимальной занятости и инфляции на уровне 2%, отметил Пауэлл.

"В течение какого-то времени многие люди говорили: "Ну, вы никогда не подниметесь выше 2%", потому что было очень трудно вернуться к 2%, - сказал он. - Сейчас больше дискуссий ведется в противоположном направлении".

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило во вторник министерство труда. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,7% в феврале и достигла максимальных темпов более чем за 2,5 года - с августа 2018 года.

Опубликованный по итогам мартовского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС в отношении процентных ставок - показал, что все 18 руководителей американского ЦБ ожидают сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне (0-0,25%) в 2021 году. Четверо из них полагают, что ставка может быть поднята в 2022 году, а увеличения ставки в 2023 году ждут уже семеро. Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка останется в текущем диапазоне до конца 2023 года и в долгосрочной перспективе будет повышена до 2,5%.

Хроника 27 января 2020 года – 15 апреля 2021 годаЭкономический кризис
ФРС США Джером Пауэлол

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