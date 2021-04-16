Россия сократила вложения в US Treasuries в феврале на $389 млн

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россия сократила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США в феврале 2021 года на $389 млн по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным американского Минфина, на конец февраля России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $5,756 млрд против $6,145 млрд месяцем ранее. В том числе вложения РФ в долгосрочные бумаги упали на $2,438 млрд, до $306 млн, в краткосрочные - выросли на $2,049 млрд, до $5,450 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Япония в феврале осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 21-й месяц подряд: она сократила вложения на $18,5 млрд - до $1 трлн 258,2 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, увеличил портфель US Treasuries на $9 млрд - до $1 трлн 104,2 млрд.

Третью позицию с большим отрывом занимала Великобритания ($459,5 млрд), четвертую - Ирландия ($316 млрд). Пятое место - у Люксембурга ($282,1 млрд), шестое - у Бразилии ($259 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Бельгия, Тайвань и Гонконг.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в феврале сократился на $20,7 млрд и составил $7 трлн 98,9 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 235,4 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.