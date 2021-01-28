ФРС не завершила работу по оздоровлению экономики США

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США не завершила работу по оздоровлению экономики, заявил ее глава Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после январской встречи руководства американского ЦБ.

Это является "голубиным" сигналом, указывая на сохранение сверхмягкой денежно-кредитной политики в ближайшее время, отмечает MarketWatch.

Федрезерв в четверг оставил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Это совпало с прогнозами экономистов и аналитиков.

"Темпы восстановления экономической активности и занятости в последние месяцы замедлились, причем слабость была сосредоточена в секторах, наиболее пострадавших от пандемии", - говорилось в коммюнике по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

"Мы еще не выиграли", - сказал Пауэлл на пресс-конференции.

Он неоднократно подчеркивал, что Федрезерву преждевременно рассматривать возможность ужесточения нынешней ДКП. По его словам, новые штаммы COVID-19 усугубляют экономическую неопределенность.

"Пандемия по-прежнему дает серьезные поводы для ухудшения ситуации в экономике", - сказал председатель ФРС.

Более того, полное восстановление экономики после потери многих предприятий и рабочих мест потребует дополнительного времени. "Есть люди, которые потеряли рабочие места, - сказал он. - Важно, чтобы мы вернули их на работу как можно скорее".

Пауэлл также сказал, что Федрезерв может сделать больше для помощи экономике в случае необходимости. Возможное ускорение темпов роста потребительских цен на фоне восстановления экономики не вызывает у него опасений.

Пауэлл выразил "абсолютную уверенность" в том, что у него будут хорошие рабочие отношения с бывшим председателем ФРС Джанет Йеллен, которая стала новым министром финансов страны.

ФРС в четверг также подтвердила объем программы покупки активов на уровне не менее $120 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен". Решения о сохранении ставки и масштабов выкупа бумаг были приняты единогласно одиннадцатью членами FOMC.

При этом Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

Следующая встреча руководства американского ЦБ запланирована на 16-17 марта и будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов.