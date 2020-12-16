Глава ФРС сообщил о восстановлении экономики страны

Тем не менее, перспективы для экономики "остаются крайне неопределенными"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС), двухдневное заседание руководства которой завершилось в среду, не стала менять денежно-кредитную политику и заявила о продолжающемся восстановлении экономики страны.

Тем не менее, перспективы для экономики "остаются крайне неопределенными", заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после декабрьской встречи.

Он отметил, что новости о вакцинах против COVID-19 являются позитивными, но по-прежнему сложно оценить, что конкретно они означают для экономики. Пауэлл сказал, что коллективный иммунитет в стране, возможно, будет достигнут к середине 2021 года.

Также он в очередной раз призывал Конгресс принять еще один пакет стимулирующих мер.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам заседания, прошедшего 15-16 декабря. Кроме того, она подтвердила объем программы выкупа активов на уровне не менее $120 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен". Эти решения были приняты единогласно десятью членами Федерального комитета по открытым рынкам и совпали с прогнозами экономистов и аналитиков.

При этом Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

Следующая встреча руководства американского ЦБ запланирована на 26-27 января.