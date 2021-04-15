"Магнит" запустил собственный сервис доставки еще в 14 городах

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" запустил собственный сервис экспресс-доставки из магазинов "у дома" еще в 14 городах: в Уфе, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Перми, Оренбурге, Саратове, Ижевске, Ярославле, Тюмени и Челябинске.

"Магнит" развивает собственный сервис экспресс-доставки в партнерстве с сервисом "Яндекс.Еда", эксперты которого стали частью команды разработки приложения. В дальнейшем "Магнит" планирует последовательно переводить технологические и операционные решения в собственный периметр, одновременно развивая различные формы взаимодействия с партнером, говорится в сообщении ритейлера.

Собственный сервис экспресс-доставки из магазинов "у дома" "Магнита" в партнерстве с "Яндекс.Едой" был запущен в ноябре прошлого года в Москве.

"Запуск сервиса в регионах - важный шаг в развитии собственной доставки и формировании привлекательного омниканального предложения", - отметил заместитель генерального директора, исполнительный директор "Магнита" Флориан Янсен (его слова процитированы в сообщении).

"Мы начали с экспресс-доставки на базе магазинов "у дома", так как видим, что это крупнейший по продажам и наиболее динамично растущий сегмент. В этом году мы планируем масштабировать в регионах и регулярную доставку, которая ориентирована на крупную закупку впрок из магазинов "Магнит" больших форматов. Это позволит нам удовлетворить все покупательские потребности", - сказал он.

Экспресс-доставка из магазинов "у дома" работает на базе мобильного приложения "Магнит Доставка". В нем доступно более 5 тыс. товаров - бакалея, фрукты и овощи, свежие и скоропортящиеся продукты, наиболее востребованные товары для дома, ухода, домашних животных и др. Цены и скидки при онлайн-заказе аналогичны действующим в офлайн-магазинах. Доставка бесплатная, минимальный заказ составляет 500 рублей. Доставка покупки осуществляется в течение часа.

Семь проектов онлайн-доставки "Магнита"

В настоящее время "Магнит" развивает семь проектов онлайн-доставки - как самостоятельно, так и в сотрудничестве с партнерами. Сервисы e-commerce охватывают более 1,3 тыс. магазинов сети в 58 регионах и 94 городах. Около 60% выручки от онлайн-проектов генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ежедневно "Магнит" выполняет около 9,5 тыс. заказов в день. Средний чек собственной доставки компании составляет около 1,4 тыс. рублей, что почти в 3,8 раза превышает аналогичный показатель в офлайн-магазинах (372 рубля в I квартале 2021 года).

В 2021 году "Магнит" планирует расширить онлайн-доставку, добавив не менее 1,5 тыс. магазинов "у дома", дрогери и широкоформатных магазинов в более чем 50 регионах России.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по размеру выручки. На конец декабря сеть компании объединяла 21 564 магазина, в том числе 14 911 магазинов "у дома". Выручка "Магнита" по итогам 2020 года выросла на 13,5%, до 1,55 трлн рублей.