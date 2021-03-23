Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:08Заразились
на 23.03В России 4 474 610+8 457В мире 123 678 061+470 490

"Магнит" запустил собственный сервис доставки из магазинов дрогери

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" запустил собственный сервис доставки из магазинов дрогери "Магнит Косметик".

Проект стартовал в сотрудничестве с сервисом "Яндекс.Еда", сообщил "Магнит". Осенью прошлого года ритейлер в партнерстве с "Яндекс.Едой" запустил собственный сервис доставки продуктов (в будущем "Магнит" планировал последовательно переводить технологические и операционные решения в собственный периметр).

Собственную доставку из магазинов "Магнит Косметик" ритейлер начал тестировать в Краснодаре. На сегодняшний день к сервису подключены восемь магазинов, в ближайшее время доставка будет расширена еще на 10 торговых точек в нескольких районах города.

Для покупки доступны до 10 тыс. позиций из ассортимента "Магнит Косметик" - бытовая химия, товары для красоты и здоровья, товары для дома, декоративная косметика и парфюмерия. Товары доставляются в течение 60-90 минут. Цены и скидки в интернет-сервисе аналогичны предложению в физических магазинах сети.

"Учитывая, какими темпами растет формат "Магнит Косметик", уверен, что экспресс-доставка будет востребована. Сейчас мы отрабатываем операционные процессы, чтобы на следующем этапе расширить территорию доставки из дрогери в Краснодаре и в других российских городах", - сказал заместитель генерального директора, исполнительный директор "Магнита" Флориан Янсен (его слова процитированы в сообщении).

Ранее доставка из магазинов "Магнит Косметик" была доступна только через Delivery Club (проект стартовал в декабре в Краснодаре и Екатеринбурге).

Ритейлер также сообщил, что в ближайшее время планирует подключить онлайн-продажи к единой программе лояльности с начислением и списанием бонусов при покупках через интернет.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По итогам 2020 года выручка компании выросла на 13,5%, до 1,55 трлн рублей. Сеть ритейлера на конец декабря объединяла 21 564 магазина, в том числе 14 911 магазинов "у дома", 470 супермаркетов и суперсторов, 6 183 магазина дрогери. "Магнит" начал активно развивать онлайн-продажи во второй половине 2020 года.

Магнит Магнит Косметик Яндекс.Еда Краснодар

Новости по теме

Новости

ЦБ к 2025 году модернизирует дизайн банкнот

ЦБ к 2025 году модернизирует дизайн банкнот

Госдума приняла закон о "гаражной амнистии"

Госдума приняла закон о "гаражной амнистии"

Доллар поднялся выше 76 рублей впервые с 4 февраля

Евро поднялся выше 90 руб. впервые с 1 марта

Пандемия коронавируса

ЦБ отметил рост числа попыток обмануть граждан за счет темы COVID-19

Сбербанк оценил в 10% долю поступающих россиянам мошеннических звонков

Сбербанк оценил в 10% долю поступающих россиянам мошеннических звонков

Sollers решил наладить в России серийное производство электромобилей

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью

Фондовый рынок США вырос вслед за акциями технологических компаний

Доллар поднялся выше 75 рублей впервые с 22 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');