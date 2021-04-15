Мишустина попросили об отсрочке обязательств туроператоров по турам в Турцию

В РСТ предлагают готовиться к регулярным эпидемиологическим обострениям

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии (РСТ) попросил премьер-министра Михаила Мишустина распространить правила переноса туров, не состоявшихся из-за пандемии в 2020 году, на поездки, отмененные с 15 апреля 2021 года из-за закрытия Турции и Танзании. Об этом сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Обращение за подписью президента РСТ Андрея Игнатьева было отправлено в правительство 14 апреля. Тюрина напомнила, что из-за решения властей закрыть авиасообщение с Турцией и Танзанией, будут отменены больше полумиллиона туров. Туроператорам придется вернуть уплаченные за них деньги.

В 2020 году были введены временные нормы, которые позволили правительству устанавливать на протяжении 2020 и 2021 годов особые правила для отмены либо переноса бронирования мест в гостиницах и иных средствах размещения, а также особенности исполнения, изменения и расторжения туроператорами и турагентами договоров о реализации турпродукта, заключенных по 31 марта 2020 года включительно.

Однако решение оперштаба закрыть Турцию и Танзанию ввело новые серьезные ограничения на работу турбизнеса по выездным направлениям, породит "новую волну долгов по сорванным турам" и помешает "выполнять обязательства по ранее отложенным турам", отметила Тюрина.

"Общий объем обязательств туроператоров по отмененным турам превышает 30 млрд рублей. Очевидно, что взять эту сумму сейчас неоткуда, тем не менее, формулировки Роспотребнадзора позволяют туристам требовать возврата средств", - добавила она.

В письме РСТ, по ее словам, также говорится о необходимости синхронизации возврата денежных средств туристам по несостоявшимся турам с возвратом туроператорам платы за несостоявшиеся перевозки.

"Особенности изменения и расторжения договора воздушной перевозки пассажира не ограничены законом по времени, как в случае с договорами в сфере туризма. В итоге возврат денежных средств пассажирам в рамках авиаперевозки производится до истечения трех лет с даты отправления рейса. То есть создается ситуация, когда туроператорам необходимо будет до конца 2021 года вернуть туристам денежные средства, а сами они их могут получить от перевозчиков в конце 2023 года", - объяснили в РСТ.

А поскольку новые обострения эпидемиологической обстановки и другие чрезвычайные ситуации, требующие ограничений в сфере туризма, могут возникнуть и в будущем, РСТ предлагает сделать поправки в отраслевой федеральный закон, которые позволят создать более гибкий механизм решения проблем массовых потребительских конфликтов в сфере туризма.

Кроме того, в связи с неизбежностью дополнительных затрат туркомпаний на вывоз туристов из Турции и Танзании, РСТ предлагает правительству рассмотреть возможность предоставления субсидий, как это было сделано в 2020 году в рамках постановления от 25 апреля 2020 года № 583 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции".

12 апреля в РСТ закрытие Турции и Танзании назвали новым тяжелым ударом для бизнеса.