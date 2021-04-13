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Турция ввела частичный локдаун на две недели из-за COVID-19

Турция ввела частичный локдаун на две недели из-за COVID-19
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Турция на ближайшие две недели вводит частичный локдаун в стране из-за роста количества выявляемых заражений COVID-19. Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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"Турция ужесточит меры против COVID-19 и введет частичный локдаун в течение первых двух недель Рамадана", - цитирует агентство главу государства. Рамадан начался у мусульман с заходом солнца 12 апреля.

Среди прочего, в стране запрещают поездки между городами за исключением неотложных ситуаций.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные рейсы в Турцию в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране.

Турция была одной из первых стран, куда РФ разрешила возобновить регулярные рейсы после их закрытия в марте прошлого года из-за COVID-19. С 1 августа можно было летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа – в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Турция коронавирус

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