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ЦБ обещал при необходимости принять меры для сохранения финансовой стабильности

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - После введения новых санкций США, в том числе в отношении российского госдолга, Банк России заявил, что следит за ситуацией на финансовых рынках и при необходимости готов задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

"Доля иностранных инвесторов в общем объеме государственного долга и еще в большей мере в первичных размещениях в течение последнего года значительно сократилась. На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%", - говорится в пресс-релизе.

Российский Минфин, в свою очередь, допустил, что для стабилизации обстановки может взять паузу в проведении аукционов ОФЗ. "Решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры", - добавило ведомство. Большой объем временно-свободных средств на едином казначейском счете (более 4 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещения.

"В целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумагам со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов размещение государственных облигаций после 14 июня 2021 года будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее указанной даты", - говорится в пресс-релизе.

США с 14 июня запретили своим банкам участвовать в первичных размещениях российского госдолга, номинированного в рублях. Отвечающее за санкции подразделение Минфина США OFAC уточнило, что банкам не запрещены сделки на вторичном рынке гоcдолга России.

Минфин США ФНБ Банк России OFAC

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