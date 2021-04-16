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АСВ инициирует личное банкротство 44 экс-бенефициаров банков

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов планирует расширить применение механизма личного банкротства в отношении бывших бенефициаров финансовых организаций, заявил на конференции по банкротству, организованной Forbes, первый замгендиректора АСВ Андрей Мельников.

Личное банкротство он назвал "эффективным инструментом для более детального и пристального изучения активов должников".

В ближайшее время АСВ инициирует процедуры банкротства в отношении 44 лиц - бывших бенефициаров 12 банков. 33 заявления уже в суде, общая сумма требований составляет 151,6 млрд рублей.

"Мы готовы понести расходы, чтобы постараться добраться до скрытого имущества должника", - отметил Мельников.

По его словам, у АСВ уже есть несколько успешных примеров возврата имущества в рамках личных банкротств должников. Он напомнил о банкротстве одного из бенефициаров Внешпромбанка Ларисы Маркус. Сейчас АСВ при участии компании А1 ведет активную судебную работу в иностранных юрисдикциях в отношении ее активов, а также имущества другого бывшего бенефициара Внешпромбанка Георгия Беджамова.

"В ходе этих процессов нам удалось впервые добиться признания на территории США российской процедуры банкротства в качестве основной", - подчеркнул Мельников.

Еще для примера он привел личное банкротство банкира Анатолия Мотылева в Великобритании. В сентябре 2020 года Высокий суд правосудия Англии и Уэльса вынес приказы об аресте его активов по всему миру и проведении обысков по всем известным адресам его присутствия. Сейчас Мотылев по решению английского суда признан банкротом на территории Великобритании, в Лондоне уже сформирован комитет кредиторов из российских представителей и назначен управляющий. Эту работу ведет компания "Джи Ар Лигал".

"Этот успешный опыт мы хотим использовать и в отношении других, менее известных и состоятельных должников", - заявил Мельников.

"Мы приветствуем добровольное урегулирование должниками обязательств в порядке, определенном законом. Нельзя сказать, что бывшие собственники охотно погашают свои долги, но в нашей практике такие случаи есть, и в последнее время это стало происходить чаще", - добавил первый замглавы АСВ.

По его словам, с 2015 года этим механизмом воспользовались собственники 14 банков (10 из них - в последние два года), которые в общей сложности предоставили денежные средства в размере 19 млрд рублей. Еще по одной кредитной организации АСВ сейчас ведет работу.

Отчая на вопросы журналистов, планирует ли АСВ запустить процедуру личного банкротства в отношении бывшего бенефициара банка "Югра" Алексея Хотина, он заявил: "До банкротства Хотина мы еще не дошли, но в принципе, как развивается система, это тоже будет в свое время, когда у нас будут установленные судом требования в рамках привлечения менеджеров "Югры" к субсидиарной ответственности. Там не только он, там достаточно большой список. Будет судебное решение, вступившее в силу, мы процедуру персонального банкротства запустим. У нас такой принцип - мы просуживаемся, получаем требование к контролирующему лицу и переходим к процедуре личного банкротства".

АСВ в целом понимает, что собой представляет имущество бенефициаров "Югры".

"У нас пересечений по залогам (с другими кредиторами - ИФ) нет, у нас достаточно длительные будут судебные процессы по оспариванию сомнительных сделок, там "Дулисьма", "Хортица" и другие разные компании. Там, может быть, с кем-то будем пересекаться, вполне возможно, если кто-то их кредитовал. Но в целом залоги у нас свои, на них никто не претендует", - отметил Мельников.

АСВ Андрей Мельников Внешмпромбанк Лриса Маркус Георгий Беджамов Анатолий Мотылев США Великобритания Югра Алексей Хотин

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