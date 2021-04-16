Минск ждет второй транш госкредита РФ в $500 млн до конца июня

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия рассчитывает получить второй транш госкредита РФ в размере $500 млн до конца июня, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов в пятницу.

"Мы договаривались на первое полугодие, на второй квартал. Будем надеяться, что до конца июня", - сказал министр журналистам.

На вопрос, ведутся ли переговоры с РФ относительно новых кредитов, Селиверстов ответил: "Я бы не озвучивал".

Как сообщалось, первый транш в сумме $500 млн поступил в Белоруссию в конце декабря 2020 года.

21 декабря 2020 года правительства Белоруссии и России подписали соглашение о предоставлении белорусской стороне очередного госкредита РФ на сумму, эквивалентную $1 млрд. Учет задолженности по кредиту будет вестись в российских рублях.

Президент РФ Владимир Путин в середине сентября 2020 года в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи пообещал предоставить республике госкредит на $1,5 млрд. Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов пояснял, что речь идет о предоставлении Минску госкредита в российских рублях на $1 млрд и финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $0,5 млрд. Он также отмечал, что Белоруссия за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября.