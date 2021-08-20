Путин выступил против вмешательства в дела Белоруссии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Противоречия внутри Белоруссии должны решаться в рамках правового поля и без вмешательства извне, заявил президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он добавил, что на переговорах они с Меркель обсудили положение дел вокруг Белоруссии.

"Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами. Без внешнего вмешательства", - сказал он.