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Белоруссия получила $0,5 млрд российского госкредита

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия получила $0,5 млрд российского госкредита, сообщает Минфин Белоруссии.

В сообщении ведомства отмечается, что средства переведены в соответствии с соглашением между правительствами двух стран о предоставлении Белоруссии государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря 2020 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 21 декабря распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд.

ЭкономикаМишустин подписал распоряжение о кредите Белоруссии на $1 млрдЧитать подробнее

Предполагается, что Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму, эквивалентную $1 млрд: двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. Учет задолженности по кредиту ведется в российских рублях.

Президент РФ Владимир Путин в середине сентября 2020 года в ходе встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Сочи пообещал предоставить Белоруссии госкредит на $1,5 млрд. Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов пояснял, что речь идет о предоставлении Минску госкредита в российских рублях на $1 млрд и финкредита ЕФСР на $0,5 млрд. Он также отмечал, что Белоруссия за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября.

ЕФСР 16 октября перечислил Белоруссии 5-летний кредит на $0,5 млрд с официальной формулировкой "на поддержку бюджета страны в условиях негативных последствий пандемии COVID-19".

Белоруссия Россия

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