США готовы расширять долговые санкции, под запрет может попасть вторичка рублевых бондов госбанков

Вашингтон будет следить за реакцией рынков на введенные санкции, изучать итоги совдира ЦБ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Оптимизм рынка в отношении сравнительно безболезненного варианта санкций, введенных Вашингтоном в отношении российского суверенного долга, может оказаться преждевременным, администрация Джо Байдена спустя всего два дня после санкций послала сигнал о возможности их ужесточения.

Как сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, администрация США в настоящее время оценивает эффект от принятых на этой неделе санкций против России и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры.

По информации источников, одна из возможных опций - введение запрета на покупку американскими финансовыми институтами рублевых облигаций российских госбанков на вторичном рынке. В меню вариантов есть запрет на вторичные торги любым рублевым долгом в первые 90 дней с момента размещения или более.

Агентство подчеркивает, что подобные меры могут стать реальностью, если США решат, что РФ не стала прекращать хакерские атаки и продолжает попытки вмешаться в американскую политическую жизнь.

Администрация будет изучать реакцию рынков на введение санкций, включая поведение рубля, и следить за долей иностранного владения в ОФЗ, отмечают источники Bloomberg. Интерес для Вашингтона представляет решение совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке (заседание пройдет 23 апреля - ИФ) и динамика потоков капитала.

15 апреля Минфин США объявил о санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Аукционы по размещению ОФЗ Минфин проводит по средам. Таким образом, первое размещение облигаций федерального займа, в котором не смогут принять участие банки из США, должно пройти 16 июня.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 г. американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это означает фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 г. за рубежом Россия занимала только в евро.

Российские госбанки находятся под секторальными санкциями, которые фактически делают для них невозможными валютные заимствования на внешних рынках.