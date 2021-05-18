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Источник узнал о готовящемся размещении РФ 15-летних евробондов в евро

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия готовится к размещению двух траншей еврооблигаций: инвесторам будут предложены долговые бумаги нового 15-летнего выпуска и доразмещаемые евробонды выпуска с погашением в ноябре 2027 года, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ранее во вторник Минфин РФ сообщил, что выбрал организаторами суверенных еврооблигаций "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sber CIB.

С августа 2019 года из-за санкций США американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций России. На практике это лишило Минфин РФ возможности размещать новые долларовые евробонды, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро.

В ноябре 2020 года Минфин РФ разместил два транша евробондов: 7-летние долговые бумаги на 750 млн евро под 1,125% (этот выпуск будет доразмещен в готовящейся сделке) и 12-летние на 1,25 млрд евро под 1,85%. Суммарный спрос на еврооблигации РФ двух выпусков составил около 2,8 млрд евро. В обоих выпусках около 60% удовлетворенных заявок пришлось на иностранных инвесторов, оставшуюся часть приобрели инвесторы из РФ.

Россия в этом году не собирается отказываться от планов по выходу на внешние рынки, несмотря на растущее санкционное давление, говорил в апреле министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Что касается внешних рынков, я уверен, что мы в этом году сможем также выйти на внешние рынки. Это будут, естественно, недолларовые заимствования, скорее всего, мы будем заимствовать в евро, как и в прошлом году", - заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

Минфин

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