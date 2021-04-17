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В Госдепе сочли ответные санкции РФ эскалацией

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Власти США не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, но оставляют за собой право отвечать на вводимые Москвой санкции, заявил CNN представитель Госдепартамента.

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"Принятые нами недавно меры были пропорциональными и уместными, учитывая то, какие вредоносные действия предпринимала Россия. Объявление властей РФ (об ответных санкциях - ИФ) является эскалацией и вызывает сожаление", - сказал собеседник канала.

Министерство финансов США 15 апреля сообщило о внесении в санкционный список 15 граждан РФ и 25 российских компаний в ответ за "злонамеренную деятельность" России - за кибератаки, вмешательство в выборы и ситуацию в Крыму. Кроме того, власти США в рамках новых санкций решили выслать из страны 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Минфин США также объявил о санкциях в отношении российского госдолга.

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет прекращать деятельность на своей территории американских фондов и НПО, которые вмешиваются во внутриполитическую жизнь страны.

Кроме того, он сообщил, что Россия внесет в санкционные списки восемь высокопоставленных американских чиновников в качестве зеркальной меры. Так же зеркально Москва ответит на высылку из Соединенных Штатов десяти российских дипломатов, сообщил Лавров.

США Россия

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