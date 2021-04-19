Размещение в отелях Крыма и Кубани подорожало на 20-30%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В 2021 году большинство трех- и четырехзвездочных гостиниц в Краснодарском крае и Крыму подняли цены в среднем на 20-30%, в других регионах размещение подешевело на 15-40% относительно 2019 года, заявил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

"Только единичные гостиницы курортов Черного моря необоснованно завысили цены. Согласно данным IT-разработчика для гостиничного бизнеса TravelLine, большинство отелей 3-4* на российских курортах в мае-июне поднимали цены в пределах нормы за последние три года", - сказал он на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике, посвященном мониторингу цен в российских отелях.

По словам Ламшина, в Крыму цены на размещение в отелях 3-4 звезд в мае-июне выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Это нормально, тем более в преддверии высокого сезона. Если сравнивать 2020 год и 2019 год, то здесь скачок большой был для гостиниц 4 звезд - плюс 45%. Хотя за два года рост составил 64%, то есть за год в среднем 30%. Это не кардинальное увеличение", - объяснил эксперт. пояснил он.

В Сочи похожая ситуация, но там цены на гостиничном рынке в целом ниже, чем в Крыму. "По сравнению с маем-июнем 2020 года цены для 4 звезд выросли на 44%, для 3 звезд - на 23%. За два года рост составил 62%, за год в среднем 30%, как и в Крыму", - сказал Ламшин.

"Если сравнивать периоды с января по апрель, то в 2021 году в Крыму цены выросли на 22% в отелях категории 4 звезды и на 28% в гостиницах 3 звезды. По Сочи примерно такая же картина: в этом году в "четверках" стоимость размещения выросла на 30%, в "трешках" - на 19%", - добавил он.

Цены растут пропорционально росту затрат отельеров на оказание услуг, сказал президент РГА. По его словам, в 2020 году и первом квартале 2021 года траты бизнеса выросли более чем на 14% из-за инфляции, роста цен на продукты питания, затрат на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, кредиты и так далее. Также ценник традиционно поднимается в преддверии высокого сезона.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что рост цен на размещение в 30% - это не норма.

"Когда мы отправляем туристов в Турцию, то понимаем, что цена будет из года в год примерно одинаковая, а сервис хороший. А у нас в России ничего не меняется, а ценник растет. И мы теряем туриста. И вся та работа, которая ведется Ростуризмом и другими организаторами внутреннего рынка, оказывается пустой. Кроме того, наш рынок не ориентирован на туриста, который хочет отдыхать в гостиницах 4 звезд и выше", - сказала она.

Ламшин предложил государству помочь отелям снизить цены на период ограничений выездного туризма через соглашение между государством и бизнесом, в котором федеральные и региональные органы власти предлагают снижение имущественных налогов и НДС до 7-10% в обмен на согласие бизнеса сдерживать рост цен и представлять прозрачную ежемесячную отчетность о тарифной политике.

Россия с 15 апреля по 1 июня закрыла авиасообщение с Танзанией и Турцией из-за ухудшения там ситуации с заболеваемостью COVID-19. По данным Ассоциации туроператоров России, на этот период путевки в Турцию купили около 600 тысяч человек, в Танзанию - около 7 тысяч.

Уже 14 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила комитет палаты по социальной политике и ФАС держать на контроле проблему роста цен на российских курортах из-за закрытия зарубежных направлений. Ссылаясь на данные СМИ, она отметила, что сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых в Египте на курортах "все включено".

15 апреля министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заверил, что цены на полуострове остались в основном на прежнем уровне, заметно только подорожание в сегменте люкс. По его словам, чиновники правительства региона встречаются со всеми крупными отельерами и убеждают их не повышать цены.

19 апреля в ФАС заявили, что в подорожании услуг отелей Крыма и Кубани нет картельного сговора или недобросовестного поведения и что оно связано только с возросшим спросом на конкурентном рынке.