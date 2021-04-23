Минстрой отметил рост спроса на композитную арматуру

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Рост цен на стройматериалы из металла простимулировал строительные компании к использованию материалов из композитной арматуры, на нее вырос спрос, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности.

Ранее министр говорил, что Минстрой вместе с Минпромторгом, ФАС и Минэкономразвития продолжает работу по анализу изменений стоимости ресурсов. Он выражал надежду, что удастся избежать значительного роста цен, по крайней мере, для выполнения задач застройщиками.

Строители жалуются на подорожание металлической арматуры с декабря 2020 года. В Минпромторге с тех пор проводят регулярные встречи с металлургами, девелоперами, представителями Минстроя, антимонопольного ведомства и обсуждают цены.

В марте 2021 года Файзуллин предложил заменить в строительстве металл на композитные материалы, которые становятся дешевле.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что высокие цены на металлопрокат влияют на себестоимость стройматериалов и ситуацию в строительной отрасли в целом. По мнению Хуснуллина, также на стабилизацию цен должно повлиять антимонопольное расследование ФАС в отношении металлотрейдеров.

22 апреля ФАС сообщила, что обнаружила признаки картельного сговора на рынке металлопроката и возбудила дела в отношении семи компаний-трейдеров.