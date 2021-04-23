Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:37Заразились
на 23.04В России 4 744 961+8 840В мире 144 742 652+899 832

Минстрой отметил рост спроса на композитную арматуру

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Рост цен на стройматериалы из металла простимулировал строительные компании к использованию материалов из композитной арматуры, на нее вырос спрос, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности.

Ранее министр говорил, что Минстрой вместе с Минпромторгом, ФАС и Минэкономразвития продолжает работу по анализу изменений стоимости ресурсов. Он выражал надежду, что удастся избежать значительного роста цен, по крайней мере, для выполнения задач застройщиками.

Строители жалуются на подорожание металлической арматуры с декабря 2020 года. В Минпромторге с тех пор проводят регулярные встречи с металлургами, девелоперами, представителями Минстроя, антимонопольного ведомства и обсуждают цены.

В марте 2021 года Файзуллин предложил заменить в строительстве металл на композитные материалы, которые становятся дешевле.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что высокие цены на металлопрокат влияют на себестоимость стройматериалов и ситуацию в строительной отрасли в целом. По мнению Хуснуллина, также на стабилизацию цен должно повлиять антимонопольное расследование ФАС в отношении металлотрейдеров.

22 апреля ФАС сообщила, что обнаружила признаки картельного сговора на рынке металлопроката и возбудила дела в отношении семи компаний-трейдеров.

Минстрой Ирек Файзуллин Минпромторг ФАС Марат Хуснуллин

Новости по теме

Новости

"Северный поток 2" пообещали достроить в 2021 году

"Северный поток 2" пообещали достроить в 2021 году

Минск запретил ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Минск запретил ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

В Элисте заявили о попытке захватить нефтяные месторождения

В Х5 сменится финансовый директор

Генпрокуратура Нидерландов рекомендовала не отменять выплату $57 млрд экс-акционерам ЮКОСа

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5%

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5%

Каир объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией

Каир объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией

Курс биткойна опустился ниже $50 тысяч

Доллар впервые с 23 марта опустился ниже 75 рублей

ЦБ РФ отозвал лицензию у Профессионального инвестиционного банка

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');