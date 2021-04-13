Минпромторг разработал программу господдержки внедрения российской автоэлектроники

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил ввести две новые субсидии в виде компенсации до 50% затрат на закупку и внедрение российской электроники, а также до 90% затрат на НИОКР при создании модулей и электронной компонентной базы, пишет "Коммерсантъ".

Издание ссылается на проект программы поддержки развития российской автоэлектроники, который министерство разослало участникам отрасли. Ежегодно на внедрение каждого компонента ведомство готово выделять автоконцернам до 4 млрд рублей, а разработчикам электроники - до 1,5 млрд рублей.

Речь идет об электронных блоках активной и пассивной безопасности, управления двигателем, коробкой передач, приводом, тормозной системой, системами ADAS и помощи водителю, а также другой телематике, включая модули "ГЛОНАСС". Минпромторг предлагает поддержать внедрение российской электроники в серийно выпускаемые машины за счет компенсации различных издержек, связанных с этим.

По словам источников издания в автопроме, процесс замены, например, блока управления двигателей длительный и сложный: основные затраты приходятся на валидацию, внутренние испытания, калибровку. Также приходится заново проходить сертификацию машины, так как меняется ключевой элемент.

В Минпромторге ожидают, что автопроизводителям будет выгоден рост локализации, поскольку в результате будут увеличены компенсации утильсбора — они выплачиваются держателям специнвестконтрактов. Дополнительная экономия за счет локализации блока управления, к примеру, составит 2200 рублей на автомобиль.

Еще 300 рублей концерны смогут сэкономить за счет субсидии на компенсацию затрат на внедрение. Чтобы получить эту субсидию, компании должны взять на себя обязательство за пять лет достичь использования не менее 70% российской электроники в конечной продукции (90% при оказании услуг потребителям). Общий размер поддержки ограничен 4 млрд рублей в год на один проект внедрения.

Вторая субсидия предусмотрена для разработчиков электроники, ее размер составит не более 1,5 млрд рублей на проект. Чтобы ее получить, производители должны будут дать обязательства по числу вновь создаваемых или модернизируемых высокотехнологичных рабочих мест, результатам интеллектуальной деятельности и экспорта. В 2021 году на эти цели запланировано 3 млрд рублей, сообщили изданию в Минпромторге.

Как ожидается, субсидия производителям электроники снизит цену на российские изделия на 5-10%, позволив автоконцернам сэкономить еще 300 рублей на блоке управления. Общий размер экономии при переходе на блок управления автомобилем российского производства оценивается Минпромторгом в 3000 рублей на машину.

В 2020 году на российском рынке доля российских производителей электроники для автопрома составляла 7,2%, сказал газете исполнительный директор "Консорциума предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики" Дмитрий Корначев. Аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов главными препятствиями замещения электронных систем в автопроме считает дополнительные затраты изменений под отдельный рынок при устоявшихся цепочках поставок, а также репутационные риски из-за качества продукции и интеграции.