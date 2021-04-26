"КАМАЗ" впервые за несколько лет начал набирать новых сотрудников

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" возобновило прием персонала во все производственные подразделения, сообщила пресс-служба компании.

Как говорится в пресс-релизе, это решение продиктовано ростом спроса на продукцию компании и увеличением темпа производства автомобилей.

"КАМАЗ" производит грузовики третьего, четвертого и пятого поколений (K3, K4 и K5).

В сообщении говорится, что выпуск грузовиков поколения К5 с июля текущего года будет удвоен: с десяти до двадцати единиц в сутки.

В соответствии с бизнес-планом КАМАЗ в 2021 году должен выпустить 2,4 тыс. грузовиков поколения К5, в 2022 году - 6,7 тыс., в 2023 году - более 11 тыс.

В последние годы КАМАЗ принимал на работу только специалистов взамен уволившихся или вышедших на пенсию. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", среднесписочная численность сотрудников компании в 2020 году снизилась на 2,3% по сравнению с показателем предыдущего года - до 29,4 тыс. человек.

В первом квартале 2021 года КАМАЗ нарастил выпуск машин на 32% к уровню 2020 года - до 9 796 единиц. Компания также заявила об увеличении производственного плана на 2021 год на 13%, до 39 тыс. автомобилей.

Автопроизводитель также сообщал о намерении увеличить план продаж на текущий год. Пока он предполагает реализацию 37 тыс. грузовых автомобилей: 32 тыс. штук - в России, остальные - за рубежом.