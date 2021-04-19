Гендиректор "КАМАЗа" допустил выплату дивидендов за 2020 год

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Финансовые результаты ПАО "КАМАЗ" за 2020 год позволяют думать о выплате дивидендов: вопрос обсуждался, решение за акционерами, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.

"На последнем совете директоров вопрос о дивидендах обсуждался, мы ждем директивы на голосование на следующем совете директоров. Основной мажоритарный акционер - "Ростех" (владеет 47,1% долей в ПАО "КАМАЗ" - ИФ). Акционер скажет, что надо платить - значит, мы это сделаем. Чистый денежный поток у нас в порядке, выплатить дивиденды мы в состоянии", - сказал Когогин журналистам.

Он отметил, что решение о выплате дивидендов совет директоров "КАМАЗа" принимает на основе данных отчетности по МСФО, выплаты производятся в виде процента от прибыли по РСБУ.

Как сообщалось, ПАО "КАМАЗ" по итогам 2020 г. получило 3,104 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против убытка в 1,955 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12%, до 216,958 млрд руб.

По РСБУ компания за 2020 г. получила прибыль в размере 1,545 млрд руб. против убытка в 1,5 млрд руб. в 2019 г. Выручка достигла 185,868 млрд руб. (+16%)

Бизнес-план "КАМАЗа" на 2021 г. в настоящее время предполагает продажу 37 тыс. грузовых автомобилей: 32 тыс. шт. - в России, остальные - за рубежом.

"Кампания текущей недели будет посвящена пересмотру бизнес-плана в сторону увеличения по текущему году. Производство машин нового поколения К5, конечно, больше увеличивать нет возможности. На это завязаны поставщики из Европы, из Китая, и они не смогут нам поставить больше. Но, в целом, компания сейчас будет переосмыслять состояние рынка. Наша правильная техническая политика в условиях модельного ряда показала, что наши расчеты и прогнозы оправдываются, и нам нужно увеличивать объем производства", - сказал глава компании.

Говоря о перспективах финансовых результатов по МСФО за I полугодие 2021 г., Когогин отметил, что ожидается положительная динамика.

"В этом году то, что было в I квартале, мы ждем и по итогам 6 месяцев. У нас до сентября все подписано, и сейчас контрактуется. Все ясно, продавцы просят производство: давайте пару суббот в месяц работать. Но мы считаем достижением, что мы перестали дергать коллектив в субботу, я пока не готов на это. Больше обсуждаю, что надо на 10 машин в сутки увеличить темп. Мы со 190 поднялись до 200. В мае будем отрабатывать, как нам перейти на темп 210, чтобы за 20 рабочих дней эти 200 машин, что продажа просит, добавить", - добавил Когогин.

ПАО "КАМАЗ" - крупнейший в РФ производитель тяжелых грузовиков.

Основными акционерами компании являются "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%; по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 50% этой компании принадлежит Виталию Мащицкому, 30% - гендиректору "КАМАЗа" Когогину, 20% - у Рубена Варданяна) и немецкая Daimler Truck AG (15%). В числе миноритариев компании - KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР; 3,72%) и структура правительства Татарстана - АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%). Free-float - 3,59%.