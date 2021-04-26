Ценовой диапазон в рамках IPO Segezha сужен до 7,75-8 руб. за акцию

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - IPO лесопромышленного холдинга Segezha Group, скорее всего, пройдет по нижней границе ценового диапазона или рядом с ним.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки, диапазон был сужен с изначально заявленных 7,75-10,25 руб. за акцию до 7,75-8 руб. В рамках этого коридора книга заявок подписана на весь планируемый объем с учетом опциона на переподписку, предоставляемого основным акционером - АФК "Система", сказал собеседник агентства.

Индикативный спрос на данный момент превышает объем предложения, отметил он. Книгу заявок планируется закрыть во вторник днем, торги акциями компании на "Московской бирже" должны стартовать 28 апреля.

Нижняя граница ценового диапазона IPO соответствует капитализации всей компании в 122,5 млрд руб.

Сейчас уставный капитал Segezha Group состоит из 11,94 млрд акций. Компания примерно на 96,9% принадлежит АФК "Система", еще около 2,9% - у CEO Segezha Group Михаила Шамолина, 0,2% - у управляющего партнера АФК Али Узденова. В ходе IPO компания намерена разместить новые акции в объеме до 32,4% от ранее выпущенных. При цене 7,75 руб. компания, разместив 32,4% новых акций (3 млрд 868 млн. 560 тыс. штук), выручит 30 млрд руб., при 8 руб. - около 30,95 млрд руб.

Опцион на переподписку составит до 15% от общего количества предлагаемых акций. Если он будет реализован на 100% (580 млн 284 тыс. акций) по нижней границе ценового диапазона, его объем составит 4,5 млрд руб.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают J.P. Morgan, UBS и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Alfa Capital Markets, ГПБ, BofA Securities и "Ренессанс Капитал".

АФК "Система" и сама Segezha берут на себя обязательство lock up сроком на полгода, директора и топ-менеджмент компании - сроком на год.